Διάγγελμα προς τον βρετανικό λαό θα απευθύνει η βασίλισσα Ελισάβετ το βράδυ της Κυριακής, με τη χώρα να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή στη μάχη κατά του κοροναϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού, στο μήνυμά της η βασίλισσα θα αναφερθεί διεξοδικά στις εξελίξεις στο ζήτημα του φονικού ιού.

«Η αυτού Μεγαλειότης, βασίλισσα Ελισάβετ, έχει βιντεοσκοπήσει ειδικό μήνυμα για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και για την Κοινοπολιτεία, σχετικά με την εξάπλωση του κοροναϊού στη χώρα» δήλωσε το Μπάκιγχαμ, προσθέτοντας πως «το τηλεοπτικό μήνυμα θα μεταδοθεί την Κυριακή, 5 Απριλίου 2020, στις 8 μ.μ (10 η ώρα Ελλάδος)».

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.

As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020