Νέο «μαύρο» ρεκόρ ημερήσιων θανάτων σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στη Βρετανία, καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοινώθηκαν 563 ακόμη νεκροί από τον κοροναϊό.

Τα νέα κρούσματα ανέρχονται σε 4.324. Συνολικά, το Ηνωμένο Βασίλειο αριθμεί 29.474 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 2.352 θύματα από τον Covid-19.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.

As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 1, 2020