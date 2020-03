Οριστική αναβολή σε δύο αναμετρήσεις της φάσης των «16» του Europa League!

H UEFA ανακοίνωσε επίσημα πως οι αγώνες Ίντερ-Χετάφε και Σεβίλλη-Ρόμα αναβάλλονται, λόγω της αδυναμίας των δύο φιλοξενούμενων ομάδων να ταξιδέψουν σε Μιλάνο και Ανδαλουσία αντίστοιχα.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020