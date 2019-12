Από τα ρατσιστικά φαινόμενα δεν θα μπορούσε να ξεφύγει το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, η Premier League. Μετά τον… χαμό με τους οπαδούς της Μάντσεστερ Σίτι και τον Φρεντ, άλλο ένα αγγλικό ντέρμπι σημαδεύτηκε από απαράδεκτα φαινόμενα.

Θύμα αυτή τη φορά ήταν ο Αντόνιο Ρούντιγκερ, ο Γερμανός στόπερ της Τσέλσι. Στην αναμέτρηση της Τότεναμ με τους «μπλε», ο 26χρονος με χαρακτηριστικές χειρονομίες στον διαιτητή, έδειξε ότι δέχτηκε… φραστική επίθεση από τους οπαδούς των γηπεδούχων.

Μάλιστα έγιναν επανειλημμένα προειδοποιήσεις από τα μεγάφωνα του «Tottenham Stadium», αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μετά το περιστατικό ο Ρούντιγκερ συνέχισε να αγωνίζεται κανονικά, με τον διαιτητή να μην διακόπτει τον αγώνα, όπως ορίζεται πλέον από το πρωτόκολλο της Premier League.

This might be the first use of anti-racism protocols at a Premier League game – the first step a stadium announcement warning https://t.co/lBv28e1a4I

— Rob Harris (@RobHarris) December 22, 2019