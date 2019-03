Είδηση βόμβα στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο κορυφαίος ρεπόρτερ στην Αμερική, Αντριαν Βοϊναρόφσκι, αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει εφεξής συμπαίκτη έναν θρύλο του ΝΒΑ, τον Πάου Γκασόλ!

Ο «Βόι», με ανάρτησή του στο twitter, αποκάλυψε πως «οι Σαν Αντόνιο Σπερς και ο σέντερ Πάου Γκασόλ συμφώνησαν σε λύση εξαγοράς του συμβολαίου του, ανοίγοντας τον δρόμο στον έξι φορές All Star να γίνει διαθέσιμος για τα πλέι-οφς για την επόμενη ομάδα του, αναφέρουν πηγές του της Λίγκας στο ESPΝ».

Λίγα λεπτά μετά, μάλιστα, ο Βοϊναρόφσκι αποκάλυψε και την επόμενη ομάδα του ισπανού θρύλου, αναφέροντας πως: «Ο Πάου Γκασόλ σχεδιάζει να υπογράψει με τους Μιλγουόκι Μπακς»!

Ο 38χρονος Γκασόλ, είδε τον χρόνο του να μειώνεται φέτος στους Σπερς, μετά και την απουσία του για 26 παιχνίδια, λόγω κατάγματος στο μετατάρσιο. Με την εξαγορά του συμβολαίου του, ο Γκασόλ εξασφάλισε 6,7 εκατ. δολάρια από τη συμφωνία των 16 εκατομμυρίων για τη σεζόν 2019-20, που είχε με τους Σπερς, ενώ φέτος αμείβεται επίσης με 16 εκατ. δολάρια.

Φέτος, ο Ισπανός έχει ιστορικά χαμηλά ποσοστά, καταγράφοντας μέσους όρους όπως 4.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, σε 12.2 λεπτά ανά παιχνίδι. Στη διάρκεια της 18χρονης καριέρας του στο ΝΒΑ, έχει «γράψει» μέσους όρους 17.1 π., 9.2 ριμπ., ενώ έχει κατακτήσει και δύο πρωταθλήματα με τους Λέικερς.

Η παρουσία του έμπειρου Γκασόλ στο ρόστερ των Σπερς αποτελεί ένα ακόμη «όπλο» στην προσπάθεια του Γιάννη να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ. Μια προσθήκη που γεμίζει ποιότητα, γνώση και προσωπικότητα το supporting cast των Ελαφιών. Αλλά τους προσφέρει και έναν σπουδαίο μέντορα για τον πιθανότερο MVP της σεζόν…

Pau Gasol is planning to sign with the Milwaukee Bucks, league sources tell ESPN.

Gasol gives Milwaukee something it's missing on the roster: Championship experience. There are few better teammates and mentors in the NBA. https://t.co/xs4NvB5SqH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 1 Μαρτίου 2019