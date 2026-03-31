Παρά τον βροχερό καιρό και τους φόβους των μετεωρολόγων για ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες, τα λουλούδια ανθίζουν. Χρώματα κίτρινα, κόκκινα, λευκά, ροζ, τριανταφυλλί, ανεμώνες, παπαρούνες.

Οι παπαρούνες παίζουν κυρίαρχο ρόλο στα δημιουργήματα διασήμων της σύγχρονης τέχνης όπως ο Aντι Γουόρχολ. Λουλούδια που χρησιμοποιούνται μέσα από τους ωραιότερους κήπους της Νότιας Γαλλίας και άλλων περιοχών με υπέροχη φύση για τη δημιουργία μυθικών αρωμάτων αλλά και πολλών νέων. Με κυρίαρχο brand τον Dior. Οι κήποι Grasse είναι θαυμάσιοι, μοναδικοί στη Γαλλική Προβηγκία.

Ενα «εργοστάσιο θαυμάτων». Ενα καταπληκτικό estate που θυμίζει παραμύθια και γύρω οι κήποι με τα εκτυφλωτικά τοπία. Oλα θυμίζουν κινηματογραφικό σκηνικό ή αυτό σε πίνακες σπουδαίων ζωγράφων όπως ο Ρενουάρ (φοβεροί κήποι), ο Βαν Γκογκ, (με τα ηλιοτρόπια) ο Μονέ (θεϊκά νούφαρα) και τόσοι άλλοι.

Η ζωή θέλει χρώμα, ευωδιές και μπουκάλια από κρύσταλλα, πραγματικά έργα τέχνης. Τι ωραία που μυρίζουν τα λουλουδένια αρώματα. Με το Νο 5 της Chanel, το τελευταίο Un Jardin sous la Mer του Hermes, τα floral του οίκου Guerlain, τα Chloe και τόσα άλλα. Ακόμη, παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα, είναι εδώ!

Η παρουσίαση του αρώματος Narciso Rodriguez στην Αθήνα

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον υπέροχο κόσμο των αρωμάτων, στην ελληνική πρωτεύουσα αυτή τη φορά. Ο οίκος Narciso Rodriguez Parfums παρουσίασε το νέο άρωμα for her PURE MUSC BLANC Eau de Parfum Intense στο Asteria Glyfada Domus. Λουλούδια σε αποχρώσεις του λευκού διακοσμούσαν κάθε γωνιά, δημιουργώντας μια αίσθηση φρεσκάδας, καθαρότητας και διακριτικής πολυτέλειας, απόλυτα εναρμονισμένη με τη φιλοσοφία του νέου αρώματος, που είναι δημιουργία της διακεκριμένης αρωματοποιού Sonia Constant.