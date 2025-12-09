Ο Ούλι Χένες είναι δύστροπος, απαιτητικός και μπρουτάλ στην κριτική του. Οσο γερνά γίνεται ακόμα χειρότερος και αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο των αντιπάλων του, εντός και εκτός Μπάγερν.

Παραδόξως για τον μόνο που δεν έχει πει κακή κουβέντα μέχρι στιγμής, είναι ο προπονητής της βαυαρικής ομάδας, Βενσάν Κομπανί. Οπου σταθεί κι όπου βρεθεί επαινεί τον Βέλγο για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει σχέση με το θέαμα που παρουσιάζει φέτος η Μπάγερν. Παρά το γεγονός ότι ουσιαστικά απέκτησε μόνο έναν παίκτη το καλοκαίρι, τον Λουίς Ντίας και έχουν τεθεί νοκάουτ για μεγάλο χρονικό διάστημα δύο βασικά στελέχη της ομάδας, ο Αλφόνσο Ντέιβις και ο Γιαμάλ Μουσιάλα, η πρωταθλήτρια Γερμανίας προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα και καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο Χένες είπε σε πρόσφατη συνέντευξη πως στα προηγούμενα χρόνια όταν έφτανε το 80ο λεπτό παρακαλούσαν να τελειώσει το παιχνίδι. Και τώρα, κάνουν ακριβώς το αντίθετο.

Το δεύτερο στοιχείο που εκτιμά ιδιαίτερα το αφεντικό των Βαυαρών στον Κομπανί είναι ο τρόπος που προσεγγίζει τις καταστάσεις: δεν δημιουργεί ποτέ τίτλους στον Τύπο. Αποφεύγει την υπερβολή στις μεγάλες νίκες, αλλά και στις μεγάλες ήττες. Οπως λέει και στη μία περίπτωση και στην άλλη η επόμενη ημέρα έχει μόνο δουλειά. Κατά τον Χένες οι δημοσιογράφοι πρέπει να θυμηθούν ξανά τον ρόλο τους αφού τα προηγούμενα χρόνια οι προπονητές τούς πρόσφεραν μασημένη τροφή που διαρκούσε για όλη την εβδομάδα. Ο Κομπανί δεν είναι επιπέδου Γκουαρντιόλα στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Εχει όμως ένα πλεονέκτημα που σπάνια το βρίσκεις στις μέρες μας. Δεν προκαλεί έριδες, δεν είναι συγκρουσιακός, μοιράζει δίκαια την τράπουλα και δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες.

Ο Σλοτ για παράδειγμα, έστειλε στον πάγκο τον Σαλάχ ύστερα από έντονες πιέσεις και σκληρή κριτική που ασκούσαν βετεράνοι ποδοσφαιριστές που νιώθουν πως βίωσαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος και απέκτησαν θεία σοφία. Ο Κομπανί δεν θα έδινε σεντ για το τι λένε και τι γράφουν ο Τύπος και οι κακομαθημένοι και συχνά αποτυχημένοι σχολιαστές. Δεν θα στρεφόταν ποτέ κατά των διαιτητών για να δικαιολογήσει δικές του αποτυχίες. Πόσοι το κάνουν αυτό σήμερα; Ολόκληρη Ρεάλ και κλαψουρίζει κάθε Σαββατοκύριακο για τις διαιτησίες όταν από τους τελευταίους 15 διεκδικήσιμους βαθμούς κατέκτησε μόλις έξι.

Η συμπεριφορά του Κομπανί πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Αλλά δυστυχώς τέτοιοι τύποι δεν πουλάνε, σε αντίθεση με τους φασαριόζους τους οποίους λατρεύουν να μισούν όλοι.