Σε έναν δίκαιο ποδοσφαιρικό κόσμο κάτω από τα άστρα του Champions League η ισοτιμία «απόδοση – αποτέλεσμα» δεν θα είχε τον Ολυμπιακό στριμωγμένο στα σχοινιά της πρόκρισης από την 6η στροφή της league phase. Και το απογευματινό στην… κατάψυξη της Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ (17:30, Cosmote Sport 1) θα ήταν μάλλον μια καλή ευκαιρία για μια εκτός έδρας νίκη που είναι πάντα πολύτιμη σε αυτό το επίπεδο. Η ιστορία που ξεκίνησε όμως μέσα Σεπτέμβρη στο Φάληρο κόντρα στην Πάφο δεν κύλησε έτσι και κάπως έτσι ο πρωταθλητής Ελλάδας βρίσκεται μπροστά από τη σημαντικότερη παρτίδα στη φετινή διοργάνωση.

Είτε θα επιστρέψει νικητής από το Καζακστάν μεταφέροντας ζωντανές τις ελπίδες του για πρόκριση στο τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη αναζητώντας την τέλεια έξοδο και 2Χ2 με Λεβερκούζεν (20/1, εντός) και Αγιαξ (28/1, εκτός). Είτε κάπου εδώ θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα πως ο λογαριασμός δεν… βγαίνει για την πρόκριση στο top 24. Μεταξύ μας; Το να μην έχεις νίκη ως εδώ αλλά ακόμη να κρατάς την τύχη στα χέρια σου είναι προνόμιο. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Ολυμπιακός σε αυτές τις 5 αγωνιστικές δεν είναι των 2 βαθμών, όσων και έχει στο σακούλι του. Εχει προκύψει μια μικρή… συνωμοσία του σύμπαντος για αυτό: Η ισοφάριση από την PSV στο 90+2΄, οι 17 «άσφαιρες» τελικές με την Πάφο, οι ματσάρες κόντρα σε Αρσεναλ και Ρεάλ που άφησαν μόνο εντυπώσεις. Εκείνος ο ανεκδιήγητος ελβετός ρέφερι Ουρς Σνάιντερ με την Μπαρτσελόνα.

Φυσικά όταν δεν έχεις αυτό που αγαπάς, αγάπα αυτό που έχεις. Και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει ακόμη ένα μονοπάτι πρόκρισης ανοιχτό. Το ζητούμενο είναι να το κρατήσει το απόγευμα στην Αστάνα απέναντι σε έναν αντίπαλο που με τη σειρά του μπορεί να μην το λέει ο κουμπαράς του (1 β.) αλλά σε αυτή την πρώτη του συμμετοχή στο Champions League έχει παλέψει τα περισσότερα ματς: Εχασε 1-2 στο Μιλάνο από την Ιντερ και 2-3 στη Δανία από την Κοπεγχάγη, είχε 22 τελικές με την Πάφο αλλά κόλλησε και αυτή σε 0-0, πάλεψε για 65΄ στη Λισαβόνα με τη Σπόρτινγκ ως ότου παραδοθεί (1-4) και ουσιαστικά μόνο με τη Ρεάλ (0-5) δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα δεδομένα. Δεν έχει πιθανότητες πρόκρισης. Δεν παίζει καν στην έδρα της καθώς το Αλμάτι είναι 986 χιλιόμετρα μακριά (!). Προφανώς όμως και θέλει μια νίκη των 2,1 εκατ. ευρώ πριν κλείσει τη διαδρομή της τον Γενάρη (με Μπριζ εντός και Αρσεναλ εκτός).

Μόνο νίκη

Πίσω σε φόντο ερυθρόλευκο; «Ισως τα αποτελέσματα να μην ήταν ως τώρα αυτά που θέλουμε, αλλά όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η διοργάνωση. Η κατάσταση ακόμη είναι στο χέρι μας» εξηγούσε χθες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. «Δεν θέλω να βάλω σε κανέναν έξτρα πίεση, ούτε στον εαυτό μου, αυτό δεν θα βοηθήσει σε τίποτα. Ο Ολυμπιακός σε όλες τις διοργανώσεις είναι υποχρεωμένος να κερδίζει, επομένως δεν έχει το ματς κάποια ιδιαιτερότητα. Θέλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να πάρουμε τη νίκη. Σε όλα τα παιχνίδια πάμε με στόχο τη νίκη» πρόσθεσε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου έχοντας πλάι του τον Σαντιάγκο Εσε να δείχνει απόλυτα εναρμονισμένος: «Γνωρίζουμε ότι πρέπει και θέλουμε να κερδίσουμε. Προετοιμάζουμε όλα τα παιχνίδια για τη νίκη. Αν σκεφτούμε την πίεση και την αναγκαιότητα, ίσως να είναι εναντίον μας. Να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας και να πάρουμε τη νίκη» ήταν η ατάκα του Αργεντινού βγαλμένη λες από το… ρεπερτόριο του προπονητή του.

Το πλαστικό χορτάρι

Κλειδί της αποστολής του Ολυμπιακού; Η προσαρμογή στον αγωνιστικό χώρο του Astana Arena, ενός κλειστού γηπέδου 30.000 θεατών που έχει πλαστικό τάπητα πέμπτης γενιάς. «Θεωρώ ότι ο αγωνιστικός χώρος θα επηρεάσει και τις δύο ομάδες» παραδέχθηκε ο Μεντιλίμπαρ που μάλιστα χθες στην προπόνηση θέλησε να δοκιμάσει ο ίδιος το «γκελ» της μπάλας σε αυτό. Για την ιστορία; Εκτέλεσε και ένα πέναλτι ο (αριστεροπόδαρος) Βάσκος, στον βοηθό του Φρανκ Ρίκο. Και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα αν κάποιος ψάχνει για ένα… σημάδι. Και για την Καϊράτ η έδρα της Αστάνα… εκτός είναι. Ούτε εκείνη είναι συνηθισμένη στο πλαστικό ενός «κλειστού» γηπέδου. Προφανώς έχει μια μεγαλύτερη εξοικείωση αλλά ως εκεί. Θυμίζουμε ότι πριν από μια εβδομάδα στο ματς Κυπέλλου με την Ελλάδα Σύρου, ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να «τρέξει» σε ένα πλαστικό γήπεδο. Και φυσικά προπονήθηκε και χθες στην έδρα του σημερινού ματς. Για να δούμε λοιπόν…