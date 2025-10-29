Πογκρόμ προπονητών ποδοσφαίρου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη φετινή σεζόν. Οι άνθρωποι που κάθονται στην άκρη των πάγκων κορυφαίων ομάδων απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους με ταχύτητα φωτός και ένα γαϊτανάκι αλλαγών έχει στηθεί στα κλαμπ κι ενώ έχει ολοκληρωθεί μόλις το 25% των αγώνων στα εθνικά πρωταθλήματα.

Τελευταία θύματα είναι ο προπονητής της Γιουβέντους Ιγκόρ Τούντορ και ο ομόλογός του της Σέλτικ, Μπρένταν Ρότζερς. Δίπλα τους πρέπει να προστεθούν οι Μπρούνο Λάγε (Μπενφίκα), Ρουί Βιτόρια (Παναθηναϊκός), Νούνο Εσπίριτο Σάντο και Αγγελος Ποστέκογλου (Νότινγχαμ Φόρεστ), Γκρέιαμ Πότερ (Γουέστ Χαμ), Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ (Μπεσίκτας), Ζοζέ Μουρίνιο (Φενέρμπαχτσε), Βέλικο Παούνοβιτς (Οβιέδο), Έρικ τεν Χαγκ (Λεβερκούζεν), Γκεράρντο Σεοάνε (Γκλάντμπαχ) αλλά και ο Άντι Χούτερ (Μονακό), ενώ δεκάδες αποδεσμεύτηκαν από εθνικές ομάδες μετά το πρόσφατο διεθνές παράθυρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Με καυστική ανακοίνωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σέλτικ ο Ρότζερς παραιτήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, μία ημέρα μετά την ήττα από τη Χαρτς (3-1), που έφερε την ομάδα του Κυζιρίδη οκτώ βαθμούς μπροστά από τους Hoops.

Ένα τέταρτο αργότερα ο μεγαλομέτοχος της Σέλτικ, Ντέρμοτ Ντέσμοντ, έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο 556 λέξεων με το οποίο περνούσε γενεές 14 τον Ρότζερς τον οποίον κατηγορεί μεταξύ άλλων για «τοξικότητα, αναληθείς, διχαστικούς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς». Για να καταλήξει πως «η Σέλτικ είναι μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άνθρωπο. Η προσοχή μας τώρα είναι η αποκατάσταση της αρμονίας, στην ενίσχυση της ομάδας και στη συνέχιση της οικοδόμησης ενός συλλόγου αντάξιου των αξιών, των παραδόσεων και των οπαδών του».

Χρέη προσωρινού προπονητή αναλαμβάνει ο βετεράνος (73 ετών) Μάρτιν Ο’ Νιλ, είκοσι χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Σέλτικ, στον οποίον είχε παραμείνει για μια πενταετία (2000-2005) κατακτώντας συνολικά έξι τίτλους, ενώ οδήγησε την ομάδα και στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 2003 όπου έχασε με 3-2 από την Πόρτο στην παράταση.

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται για τη μόνιμη θέση του προπονητή της Σέλτικ περιλαμβάνεται και αυτό του Άγγελου Ποστέκογλου ο οποίος στα δύο χρόνια που κάθισε στον πάγκο της (2021-2023) κατέκτησε πέντε τρόπαια.

Η Γιούβε πληρώνει!

Την ίδια ημέρα με τον Ρότζερς απολύθηκε και ο Ιγκορ Τούντορ από τη Γιουβέντους. Ισως ήταν η πιο αναμενόμενη απόλυση απ’ όλες μέχρι τώρα. Η Βέκια Σινιόρα συμπλήρωσε τρεις σερί ήττες, τέσσερις αγώνες χωρίς να πετύχει γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η τελευταία της νίκη σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου.

Εκτός από το προφανές, τα αρνητικά αποτελέσματα, μία ακόμα σοβαρή αιτία για την απόλυση του Τούντορ ήταν οι κάκιστες σχέσεις που είχε με τον γενικό διευθυντή της Γιούβε, Ντάμιεν Κόμολι. Το γεγονός ότι το κλαμπ κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση στα μεταγραφικά από αυτήν που είχε ζητήσει ο Τούντορ ήταν η πρώτη σπίθα. Ακολούθησε η δεύτερη, με την πρόσληψη του Ντάρεν Μπούργκες στη θέση του διευθυντή Απόδοσης που ουσιαστικά αποτελούσε τον Big Brother του Τούντορ. Η Γιούβε ήταν δυσαρεστημένη με τον Κροάτη και για τον τρόπο που επικοινωνούσε για να διαμαρτυρηθεί.

Αυτή τη στιγμή η ιταλική ομάδα έχει στο μισθολόγιό της τον προκάτοχο του Τούντορ, Τιάγκο Μότα, και τους συνεργάτες του για τους οποίους θα πρέπει να πληρώσει 16,3 εκατ. ευρώ, συν τον Κροάτη και τους συνεργάτες του, εκτοξεύοντας το συνολικό ποσό στα 30 εκατ. ευρώ! Και βέβαια θα πρέπει να πληρώσει για να προσλάβει τον αντικαταστάτη του Τούντορ, που όμως όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Ακολουθώντας την τάση της εποχής η ομάδα της Ηλιούπολης έχει απολύσει ήδη πέντε προπονητές τη φετινή σεζόν!