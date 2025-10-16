Έντυπη Έκδοση - ΣκίτσαΤο σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 16/10/2025 TANEA Newsroom Πρώτη Δημοσίευση 16/10/2025, 18:59 Online Έκδοση 16/10/2025, 18:59 Share Share Facebook Twitter Linked in Messenger Whatsapp Telegram e-mail Τελευταία Νέα 19:35 Κόσμος Ο Μπόρις Τζόνσον «λατρεύει το ChatGPT» – Τι αποκάλυψε για τη συγγραφή των βιβλίων του 19:34 Επιστήμη & Τεχνολογία Επαναστατική τεχνική 3D εκτύπωσης δημιουργεί μεταλλικές δομές 20 φορές πιο ανθεκτικές από τις συμβατικές 19:30 Ομάδα Μίδας (ξανά) ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη λίστα του Forbes 19:29 Ελλάδα Απαγορεύτηκε από την ΕΛ.ΑΣ. η αποψινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα