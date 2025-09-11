Υπήρξε μία εποχή που το ταξί ήταν συνώνυμο μιας πολυτέλειας στην πόλη. Αποτυπώθηκε και στα τραγούδια της μεταπολεμικής περιόδου («Εμείς με τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με ταξάρες» έγραφε ο Αλέκος Σακελλάριος). Σήμερα, σε συνδυασμό με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως με την αλλαγή που συντελέστηκε με το μετρό, το ταξί διατηρείται ως ένα καθημερινό όχημα, ενώ οι πλατφόρμες φαίνεται πως μετέβαλαν όχι απλώς τον τρόπο και την πρόσληψη της συνήθειας αυτής αλλά και την ίδια, τον ίδιο το στόλο και τη συμπεριφορά των οδηγών ή ιδιοκτητών. Είναι προφανώς τα πράγματα καλύτερα θα λέγαμε.

Νέες γενιές έχουν «ανέβει» – όπως λένε –στο ταξί. Οι αναγεννησιακοί επιστήμονες έχουν επίσης λιγοστέψει από το τιμόνι. Με τις πλατφόρμες είναι όλοι πιο προσεκτικοί. Οι κακές συμπεριφορές ή τα κακά κρούσματα βέβαια παραμένουν αλλά αραιά θέλουμε να ελπίζουμε. Είδαμε δυστυχώς ένα πρόσφατα με την απαράδεκτη στάση οδηγού έναντι της τυφλής ολυμπιονίκου, που δεν δέχθηκε να την επιβιβάσει λόγω σκύλου. Παραμένουν όμως επίσης και διάφορες πιάτσες που θα πρέπει να ελεγχθούν από την αρχή για τις συμπεριφορές των οδηγών τους, όπως για παράδειγμα στο Γκάζι και στο λιμάνι του Πειραιά που κάνουν ό,τι θέλουν εις βάρος του επιβάτη.

Παρ’ όλα αυτά το ταξί στην Ελλάδα – και οφείλουμε να το πούμε – παραμένει σχετικά φτηνό από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Για αυτό και είναι και οργανικά ενταγμένο σε αυτό που λέγεται καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Τι συμβαίνει τώρα όμως και έχουμε κινητοποιήσεις του συμπαθούς κλάδου; Αντιδρούν – λέει – στην κοινή υπουργική απόφαση που δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς επιβατών με βαν εντός αστικού ιστού. Θα δούμε δηλαδή airbnb οχημάτων; Θα βιώσουμε μια ακόμη απελευθέρωση επαγγέλματος; Και όσοι έχουν χρεωθεί σήμερα με πανάκριβες άδειες τι θα γίνουν; Και πώς θα ελέγχονται οι οδηγοί στα βανάκια; Ερωτήματα που θέτω προς υπεράσπιση των ταξιτζήδων και που επίσης εγείρονται σε μια χώρα και σε μια πρωτεύουσα που μετατρέπεται καθολικά σε τουριστική. Μήπως ετοιμάζονται μεγάλοι όμιλοι να έχουν δικό τους στόλο και με τη δική τους αυτάρκεια; Μήπως όλο αυτό απλώς θα μετακινήσει τους οδηγούς των ταξί να γίνουν σκέτα υπάλληλοι σε δυνατότερους παίκτες από τους ίδιους; Καλοπροαίρετα ερωτήματα που οφείλουμε να βάζουμε ταυτόχρονα με μερικές υπομνήσεις στους ταξιτζήδες.

Οι μικροαπατεωνιές τέλειωσαν. Η εποχή άλλαξε. Ούτε κερδοσκοπία σηκώνει. Ούτε πειραγμένα ταξίμετρα. Ούτε διαλογή πελατών. Για να είμαστε σοβαροί. Επίσης, μεγάλη ροή χρήματος διακινείται πια με κάρτες. Ολα αυτά για να ενισχυθεί η δική τους θέση. Τα δικά τους αιτήματα που η στήλη ακούει με προσοχή και, γιατί όχι, συμφωνεί με αυτά.