Όταν η ΔΕΘ του Πρωθυπουργού τελειώνει, είναι η ώρα της αντιπολίτευσης – και για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που ανεβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ο πρώτος από το ΠΑΣΟΚ από το 2012), η πρόκληση είναι διπλή: πρέπει όχι απλώς να περιγράψει πού απέτυχε η κυβέρνηση, αλλά και τον τρόπο που οι προτάσεις του κόμματός του θα εφαρμοστούν σε περίπτωση που κερδίσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν για το ΠΑΣΟΚ η εβδομάδα της «Μαύρης Βίβλου» – και έτσι ο πρόεδρος του κόμματος, από το Βελλίδειο, θα δώσει μια πρώτη γεύση από το πώς θα ήταν οι πρώτες εκατό μέρες με το ΠΑΣΟΚ νικητή των εκλογών. Από τη μια, αναμένεται να περιγράψει συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα που έχουν επεξεργαστεί οι αρμόδιοι τομεάρχες τους τελευταίους μήνες και από την άλλη το δικό του όραμα για την επόμενη ημέρα της χώρας – ήδη, απαντώντας στο «κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει» του Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ λένε πως η Ελλάδα «είναι μία και ίδια για όλους».

Από τα βασικά στοιχεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να είναι ο τρόπος της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης καθώς και το σχέδιο φορολογικής δικαιοσύνης για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, ως απάντηση και στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη – μέσα σε αυτά, αναμένεται πως θα μιλήσει για επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο. Παράλληλα, η παρουσίαση του σχεδίου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που ως έναν βαθμό έγινε την 3η Σεπτέμβρη, περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της νέας γενιάς – από το σχέδιο Gen Rent για τη στέγαση έως τις παροχές υγείας, όπως αυτή για δωρεάν κρυοσυντήρηση ωαρίων για όσες γυναίκες το επιθυμούν.

Οι προτάσεις αυτές αναπόφευκτα θα έρθουν σε αντιπαραβολή όχι μόνο με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και με το όραμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την Ελλάδα του 2030: «Είναι προφανές ότι υπάρχει η ανάγκη φορολογικής δικαιοσύνης, η οποία δεν γίνεται με ένα Ταμείο Συνεισφοράς. Δηλαδή τι θα έχουμε; Μία εθελοντική προσφορά του πλούτου; Οχι! Αυτή η εθελοντική συνεισφορά γίνεται μέσα από τις νέες δυνατότητες (…) και αυτά είναι δείκτες επιχειρήσεων που κρίνονται στο Χρηματιστήριο με βάση την κοινωνική τους προσφορά. Οχι! Αυτό είναι φορολογία. Και ένα κράτος έρχεται με φορολογία», σχολίασε η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Αννα Διαμαντοπούλου (Open), όταν ρωτήθηκε για τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός. Και στάθηκε ιδιαίτερα στο αφήγημα περί «νέου πατριωτισμού»: «Ηταν πατριωτισμός όταν οι αντιπολιτεύσεις σε όλες τις χώρες συνεργάζονταν με τις τότε κυβερνήσεις για να βγουν οι χώρες από την καταστροφή και ο κ. Τσίπρας ήταν στα κάγκελα και πολεμούσε το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζοντας τον κ. Καραμανλή; Ηταν πατριωτισμός όταν όλες οι χώρες έβγαιναν από τα Μνημόνια και εμείς είχαμε το 3ο Μνημόνιο για να έρθει στην εξουσία;», αναρωτήθηκε – δείχνοντας τον τρόπο που το ΠΑΣΟΚ θα «χτυπήσει» από εδώ και πέρα και προς την πλευρά Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Μέσα στην εβδομάδα, τη δική του παρουσία στη ΔΕΘ θα κάνει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη και έχει επεξεργαστεί το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους σχετικούς φορείς – στόχος του είναι να δείξει πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε αποδρομή, δεν μοιάζει με αυτό που ήταν το προηγούμενο διάστημα και μπορεί να λειτουργήσει ως κορμός για μια προοδευτική λύση στις επόμενες εκλογές. Στον δρόμο επέλεξε να δώσει το «παρών» η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμα και στην πορεία των ενστόλων – που περιελάμβανε και τους εποχικούς πυροσβέστες.