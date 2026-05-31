Η αντιπαλότητα μεταξύ της Τσέλσι και της Άρσεναλ είναι γνωστή. Οι «μπλε» του Λονδίνου, στη φετινή σεζόν, απογοήτευσαν, αλλά ένας βασικός παράγοντας που απέτυχαν στην Premier League ήταν οι πολλές κόκκινες κάρτες.

Ο συγκεκριμένος αριθμός έφτασε στις 8 και ήταν, με διαφορά, ο μεγαλύτερος από τις υπόλοιπες ομάδες.

Αυτό το δημοσίευμα έρχεται σε συνέχεια του τρολαρίσματος για την απώλεια του UEFA Champions League της Άρσεναλ και το γεγονός ότι οι «κανονιέρηδες» δεν έχουν καταφέρει στην ιστορία τους να κατακτήσουν τον συγκεκριμένο τίτλο.

Στην Τσέλσι είπαν να το «ρίξουν» στην πλάκα και ανέφεραν ότι μπορεί να δεχτούν και άλλη κόκκινη κάρτα για την τελευταία ανάρτηση.

Στο τέλος όμως, αναγνώρισαν τη φετινή πορεία της συμπολίτισσας Άρσεναλ και απέδωσαν συγχαρητήρια.