Ο Ραφαέλ Λεάο γνωστοποίησε ότι θα αποχωρήσει από τη Μίλαν στο τέλος της σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία, όπως δήλωσε σε πορτογαλικό μέσο.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ, σε δηλώσεις του στο «Sport TV Portugal», ανέφερε πως νιώθει έτοιμος για το επόμενο βήμα και για μια διαφορετική πρόκληση εκτός Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Μιλάνο.

«Είμαι περήφανος επειδή έγραψα ιστορία στη Μίλαν, αλλά θέλω ένα νέο κεφάλαιο. Νιώθω έτοιμος να παίξω σε ένα άλλο πρωτάθλημα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λεάο.

Ο 26χρονος διεθνής εξήγησε επίσης ότι η απόφασή του δεν πηγάζει από δυσαρέσκεια απέναντι στον σύλλογο, αλλά από την ανάγκη να ζήσει μια διαφορετική εμπειρία μετά από αρκετά χρόνια στη Serie A.

Rafael Leão diz que o seu tempo no Milan chegou ao fim 🤯 Por onde passa o futuro do craque português?#sporttvportugal pic.twitter.com/bQ24ejgxEs — sport tv (@sporttvportugal) May 30, 2026

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για τη Μίλαν, αλλά ήρθε η ώρα να δοκιμάσω μια άλλη πρόκληση», πρόσθεσε, δίνοντας σαφές μήνυμα για την επόμενη μέρα της καριέρας του.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αναμένεται να φέρει νέο γύρο μεταγραφικών σεναρίων γύρω από τον Πορτογάλο άσο, ο οποίος ήδη θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της καλοκαιρινής αγοράς.