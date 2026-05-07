Η Λέστερ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μια αρκετά ασυνήθιστη επιλογή, καθώς οι φίλαθλοι ανέδειξαν ως καλύτερη παίκτρια της χρονιάς την Αλίσα Λέμαν, παρότι είχε περιορισμένη παρουσία μέσα στη χρονιά.

Η 27χρονη επιθετικός, που χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως η «πιο όμορφη παίκτρια στον κόσμο», αγωνίστηκε μόλις σε λίγους αγώνες, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 415 λεπτά και ένα γκολ στο ενεργητικό της. Μπήκε στη Λέστερ τον Ιανουάριο του 2026, μετά από σύντομες παρουσίες σε Γιουβέντους και Κόμο, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της ομάδας.