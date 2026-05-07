Η Λέστερ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μια αρκετά ασυνήθιστη επιλογή, καθώς οι φίλαθλοι ανέδειξαν ως καλύτερη παίκτρια της χρονιάς την Αλίσα Λέμαν, παρότι είχε περιορισμένη παρουσία μέσα στη χρονιά.

Η 27χρονη επιθετικός, που  χαρακτηρίζεται εδώ και χρόνια ως η «πιο όμορφη παίκτρια στον κόσμο», αγωνίστηκε μόλις σε λίγους αγώνες, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 415 λεπτά και ένα γκολ στο ενεργητικό της. Μπήκε στη Λέστερ τον Ιανουάριο του 2026, μετά από σύντομες παρουσίες σε Γιουβέντους και Κόμο, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της ομάδας.

Παρά τις χαμηλές επιδόσεις και το γεγονός ότι η Λέστερ δεν είχε νίκη στα παιχνίδια που αγωνίστηκε, οι οπαδοί την επιβράβευσαν με το βραβείο της κορυφαίας παίκτριας, ενώ της απονεμήθηκε και το βραβείο για το καλύτερο γκολ της σεζόν χάρη στο μοναδικό της τέρμα απέναντι στην Άστον Βίλα.

Σε μια συνολικά δύσκολη χρονιά για τον σύλλογο, που ολοκληρώθηκε με υποβιβασμό, η επιλογή της Λέμαν προκάλεσε συζητήσεις, καθώς το αγωνιστικό της αποτύπωμα ήταν περιορισμένο αλλά ιδιαίτερα δημοφιλές στους φιλάθλους.

