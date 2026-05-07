Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε ο Λιονέλ Μέσι, που συνάντησε τον θρυλικό Κίκο από τη διάσημη σειρά El Chavo del Ocho.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για τη σειρά, που αποτέλεσε μεγάλο κομμάτι της παιδικής του ηλικίας.

Από την άλλη, ο Κίκο είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα.

Η συνάντησή τους γέμισε χαμόγελα και συγκίνηση, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να ενθουσιάζουν εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.