Η Παρί Σεν Ζερμέν μπήκε πολύ δυναμικά στον ημιτελικό και άνοιξε το σκορ νωρίς, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ. Ο Γάλλος στο τρίτο λεπτό μετά από πάσα του Κβαρατσχέλια, από κοντά με δυνατό σουτ έγραψε το 1-0.
Δείτε το γκόλ
Ο Χάρι Κέιν σκόραρε με ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή ισοφάρισε το παιχνίδι σε 1-1 και έδωσε ακόμα ελπίδες στην Μπάγερν.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σειρά απέναντι στη Βαλένθια, καθώς ηττήθηκε με 91-87 στο «T-Center», με αποτέλεσμα τα playoffs της EuroLeague να οδηγούνται σε τέταρτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε, με τον Χρήστο Σερέλη να αναλαμβάνει καθήκοντα πρώτου προπονητή. Μετά το τέλος […]
Η ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια με 91-87 στο τρίτο παιχνίδι της σειράς έφερε το 2-1 και παράλληλα επηρέασε τα δεδομένα γύρω από την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Final Four της EuroLeague. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έδωσε το «παρών» στο γήπεδο, εκτίοντας την πρώτη από τις τρεις αγωνιστικές τιμωρίας που […]
Εκρηκτική ήταν η ατμόσφαιρα στην «Allianz Arena» κατά τη διάρκεια του ημιτελικού ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Παρί Σεν Ζερμέν, με τους γηπεδούχους να ξεσπούν για τις αποφάσεις του διαιτητή. Οι Βαυαροί διαμαρτυρήθηκαν αρχικά για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μέντες, θεωρώντας πως ο Πορτογάλος σταμάτησε αντικανονικά αντεπίθεση με χέρι. Λίγο αργότερα, ζήτησαν και πέναλτι σε […]
Η Βαλένθια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Game 3 στο Telekom Center Athens και μείωσε τη σειρά απέναντι στον Παναθηναϊκός σε 2-1. Έτσι, τα playoffs οδηγούνται σε τέταρτο παιχνίδι, καθώς οι «νυχτερίδες» απέφυγαν τον αποκλεισμό με «σκούπα». Το «τριφύλλι» είχε καταφέρει να κάνει το 2/2 στην Ισπανία, φέρνοντας τη σειρά στην Αθήνα με στόχο να τη […]