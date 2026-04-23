Η αποστολή του ΠΑΟΚ αναχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης με προορισμό τον Βόλο, όπου το Σάββατο θα επιδιώξει να κατακτήσει το ένατο τρόπαιο της ιστορίας του απέναντι στον ΟΦΗ, στον τελικό του Κυπέλλου.

Ο Δικέφαλος του Βορρά μπαίνει στην αναμέτρηση με τον τίτλο του φαβορί, ωστόσο η αγωνιστική του εικόνα το τελευταίο διάστημα δεν είναι η ιδανική, καθώς έχει απομακρυνθεί από τα υψηλά στάνταρ που τον διατηρούσαν στη μάχη του πρωταθλήματος. Η συγκομιδή μόλις μίας ισοπαλίας στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια έχει περιορίσει αισθητά τις πιθανότητες για τη Stoiximan Super League, επηρεάζοντας και την ψυχολογία της ομάδας.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η προπόνηση της Πέμπτης στη Νέα Μεσημβρία κύλησε σε έντονους ρυθμούς για τη συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει την ομάδα του να ανεβάζει στροφές ενόψει του τελικού. Εκτός πλάνων τέθηκαν οριστικά οι Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ εδώ και ημέρες έχει επιβεβαιωθεί και η σημαντική απουσία του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Έλληνας επιθετικός υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον αριστερό δικέφαλο και θα μείνει εκτός όχι μόνο από τον τελικό με τον ΟΦΗ, αλλά και από το υπόλοιπο της σεζόν, χάνοντας και τα εναπομείναντα παιχνίδια των πλέι οφ. Η επιλογή του ΠΑΟΚ να μεταβεί από νωρίς στον Βόλο έχει ως στόχο την απόλυτη συγκέντρωση στο αγωνιστικό κομμάτι την παραμονή του τελικού, με προπόνηση στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Παράλληλα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα εκπροσωπήσουν την ομάδα στη συνέντευξη Τύπου, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να βρίσκεται προ των πυλών της επιστροφής στο αρχικό σχήμα, για πρώτη φορά μετά από περίπου ενάμιση μήνα. Η επανεμφάνιση του Ζίβκοβιτς, πρώτου σε ασίστ για τον ΠΑΟΚ με 16, αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πλάνα του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο ίδιος προορίζεται για το δεξί άκρο της επίθεσης, κάτι που φέρνει ανακατατάξεις, ενώ λόγω του κανονισμού για συμμετοχή παίκτη κάτω των 19 ετών, ο Ανέστης Μύθου έχει προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Έτσι, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ πιθανότατα θα μείνει στον πάγκο, με τις επιλογές στην επιθετική γραμμή να είναι περιορισμένες εξαιτίας της απουσίας του Γιακουμάκη.