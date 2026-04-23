Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στη Μίκρα με 33-30 απέναντι στην ΑΕΚ και ισοφάρισε τη σειρά των ημιτελικών σε 1-1, μετά την ήττα του με 37-31 στο πρώτο παιχνίδι.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» εμφανίστηκε πιο συγκεντρωμένος και αποτελεσματικός σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, καταφέρνοντας να ελέγξει τον ρυθμό και να κρατήσει το προβάδισμα μέχρι το φινάλε, σε ένα ματς με υψηλή ένταση και συνεχείς εναλλαγές.

Πλέον, η πρόκριση στους τελικούς, όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός, θα κριθεί σε τρίτη και τελευταία αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να παίζουν τα πάντα για την πρόκριση.

Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά, με τον Γκαρέν να ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ και τον Σαμέμ να απαντά άμεσα για τον ΠΑΟΚ, σε ένα πρώτο μέρος που είχε συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και υψηλό ρυθμό.

Η ΑΕΚ βρήκε λύσεις με τους Μπάρος, Τοριάνι και Πεϊσότο, ενώ από πλευράς ΠΑΟΚ ξεχώρισαν οι Παπαβασίλης, Ιωάννου και Ελευθεριάδης, με το ημίχρονο να κλείνει 16-17 υπέρ των «κιτρινόμαυρων». Στο ξεκίνημα της επανάληψης όμως οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν στροφές, με τον Μπάτζιο να δίνει το σύνθημα της ανατροπής και τους Φερά, Δομπρή και Σαλέμ να «χτίζουν» σταδιακά διαφορά.

Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε ακόμα και στο +5 με τον Ιωάννου και τον Παπαβασίλη να βρίσκουν κρίσιμα γκολ, ενώ η ΑΕΚ προσπάθησε να επιστρέψει με τον Τοριάνι να μειώνει προσωρινά. Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο ως το τέλος και με το τελικό 33-30 πήραν το αποτέλεσμα που τους κρατά ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης απέναντι στην Ένωση.