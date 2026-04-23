Απίθανη Μαρία Πρεβολαράκη. Απέδειξε για άλλη μια φορά την κλάση της, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλης για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ήδη «κλειδώσει» το ασημένιο μετάλλιο και πλέον στοχεύει στην κορυφή και το χρυσό.
Στη διοργάνωση που φιλοξενείται στα Τίρανα, η Πρεβολαράκη ξεκίνησε την πορεία της με εντυπωσιακό τρόπο. Στα προημιτελικά, συνέτριψε με 10-0 τη Γερμανίδα Άνικα Βέντλε, παίρνοντας παράλληλα μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
