Δύο αναμετρήσεις γεμάτες ένταση, ανατροπές και δραματικά φινάλε σημάδεψαν τη δράση στην Premier League, με τη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα να παίρνουν νίκες… καρδιοχτύπι. Οι «κόκκινοι» χρειάστηκαν γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο για να λυγίσουν την Έβερτον στο ντέρμπι του Μερσεϊσάιντ, ενώ η Βίλα είδε ένα δικό της προβάδισμα να χάνεται στο φινάλε, πριν τελικά βρει λύτρωση στις καθυστερήσεις απέναντι στη Σάντερλαντ.

Με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια να μπαίνουν στην τελική ευθεία, αμφότερα τα παιχνίδια έδειξαν πόσο λεπτές είναι πλέον οι ισορροπίες στο πρωτάθλημα, με κάθε βαθμό να αποκτά τεράστια σημασία και τα φινάλε να κρίνονται κυριολεκτικά στο… τελευταίο σουτ.

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2

Πρώτο ημίχρονο

Η Έβερτον ξεκίνησε πιο επιθετικά και στο 6’ ο Μαμαρντασβίλι κράτησε το μηδέν με μεγάλη επέμβαση σε κεφαλιά του Μπέτο. Στο 15’ ο ίδιος τερματοφύλακας είπε ξανά «όχι» σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκάρνερ, ενώ λίγο αργότερα ο Μπέτο σπατάλησε τεράστια ευκαιρία σε τετ α τετ.

Η Λίβερπουλ απάντησε στο 21’ με σουτ του Χάκπο που κόντραρε, πριν έρθει η φάση που άλλαξε τη ροή: στο 29’, ο Σαλάχ εκμεταλλεύτηκε υπέροχη κάθετη του Χάκπο και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1 μέσα σε αποθέωση στο τελευταίο του ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ. Η Έβερτον προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά Πίκφορντ και άμυνα κράτησαν το σκορ μέχρι την ανάπαυλα.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Έβερτον βρήκε άμεσα την ισοφάριση. Στο 54’, μετά από ωραία σέντρα του Ντιούσμπερι-Χολ, ο Μπέτο από κοντά έκανε το 1-1, εκμεταλλευόμενος αδράνεια της άμυνας της Λίβερπουλ.

Το παιχνίδι άνοιξε στη συνέχεια, με εκατέρωθεν ευκαιρίες: η Έβερτον απείλησε με Εντιαγέ και η Λίβερπουλ με Χάκπο και Χράφενμπεργκ, όμως οι τερματοφύλακες κράτησαν το σκορ. Όλα έδειχναν ισοπαλία, μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Στο 90+9’, μετά από κόρνερ, ο Φαν Ντάικ σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-2, χαρίζοντας στη Λίβερπουλ μια δραματική νίκη στο φινάλε του ντέρμπι.

Άστον Βίλα – Σάντερλαντ 4-3

Πρώτο ημίχρονο

Η Βίλα μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι και μόλις στο 2’ ο Γουότκινς άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενος την πίεση των γηπεδούχων. Η Σάντερλαντ απάντησε γρήγορα, με τον Ριγκ να ισοφαρίζει στο 9’, βάζοντας ξανά το ματς σε ισορροπία.

Οι «χωριάτες» όμως είχαν τον έλεγχο και στο 36’ ο Γουότκινς χτύπησε ξανά, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του πριν το ημίχρονο, σε ένα πρώτο μέρος με υψηλό ρυθμό και συνεχείς φάσεις.

Δεύτερο ημίχρονο

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, η Βίλα πάτησε γκάζι. Στο 46’ ο Ρότζερς έκανε το 3-1 και όλα έδειχναν ότι το παιχνίδι είχε κριθεί. Παρ’ όλα αυτά, η Σάντερλαντ δεν παράτησε το ματς.

Στο φινάλε οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το παιχνίδι στο απόλυτο χάος μέσα σε ένα λεπτό, με τους Χούμε (86’) και Ισιντόρ (87’) να φέρνουν το 3-3 και να παγώνουν το γήπεδο.

Η λύση για τη Βίλα ήρθε στο πιο δραματικό σημείο: στο 90+8’, ο Άμπραχαμ εκμεταλλεύτηκε την τελευταία μεγάλη στιγμή και με γκολ-λύτρωση διαμόρφωσε το τελικό 4-3, χαρίζοντας στην ομάδα του μια τεράστια νίκη στη μάχη για το Champions League.

