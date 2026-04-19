Σε ένα δραματικό ντέρμπι στη Λισαβόνα, η Μπενφίκα επικράτησε 2-1 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας με γκολ στις καθυστερήσεις, διατηρώντας τις ελπίδες της για την κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι «Αετοί» προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο από την άσπρη βούλα, σε ένα ματς που είχε ένταση, χαμένες ευκαιρίες και ρυθμό από το ξεκίνημα. Η Σπόρτινγκ αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, πιέζοντας για την ανατροπή.

Όμως, στις καθυστερήσεις, η Μπενφίκα βρήκε τη λύση, με τον Ράφα Σίλβα να εκτελεί ψύχραιμα μέσα από την περιοχή και να χαρίζει μια πολύτιμη νίκη.

Στο παιχνίδι υπήρχε και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να περνά ως αλλαγή, τον Γιώργο Βαγιαννίδη να ξεκινά βασικός και να αποχωρεί στο δεύτερο μέρος, ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης δεν αγωνίστηκε.

Σκόρερ: 26′ Σλεντρουπ, 71′ Μορίτα, 90+4′ Ράφα Σίλβα

