Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στη διπλωματική οδό ως μέσο επίλυσης των εκκρεμών ζητημάτων στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ανουάρ ελ Ανούνι, εκπρόσωπος της ΕΕ για εξωτερικές υποθέσεις. Η τοποθέτηση ήρθε μετά την αποτυχία των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Ο Ανουάρ ελ Ανούνι τόνισε ότι η διπλωματία είναι “απαραίτητη προκειμένου να επιλυθούν όλα τα θέματα που εκκρεμούν“ και υπογράμμισε τον ρόλο του διαλόγου ως βασικού εργαλείου για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της ΕΕ εξέφρασε την εκτίμηση της Ένωσης προς το Πακιστάν, λέγοντας ότι “χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του διαμεσολάβησης”. Επισήμανε επίσης πως, από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά σε όλες τις διπλωματικές προσπάθειες, και θα βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με όλα τα μέρη της κρίσης.