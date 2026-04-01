Οι Ισπανοί προέβησαν σε ρατσιστικά συνθήματα και αποδεικνύουν ακόμα και σε παιχνίδι της Εθνικής ότι ξεπερνούν κάθε όριο.

Φιλικό παιχνίδι διεξήχθη την Τρίτη το βράδυ (31/3) στο γήπεδο της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη. Η Ισπανία αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τα ρατιστικά συνθήματα ήταν πάλι σε πρώτο πλάνο, λίγο καιρό μετά την όλη φασαρία στα παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης και απέναντι στον Βινίσιους. Αυτή τη φορά την «πλήρωσαν» οι Μουσουλμάνοι.

🤬🔊”Musulmán el que no bote”: Los lamentables cánticos en el España – Egipto 📽️ Andrea Matillas pic.twitter.com/e656ZcfAZ8 — Diario SPORT (@sport) March 31, 2026

Το σύνθημα αναφέρει ότι: «όποιος δεν χοροπηδά είναι Μουσουλμάνος». Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση οι φίλοι των «φούριας ρόχας» έβαλαν… αυτογκόλ, γιατί και ο αστέρας τους, ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα είναι μουσουλμανικής καταγωγής, μιας και οι γονείς του κατάγονται από το Μαρόκο και την Ισημερινή Γουινέα.