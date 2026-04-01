Ολοκληρώθηκαν τα ευρωπαϊκά playoffs για το Μουντιάλ 2026, με τέσσερις ομάδες να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στην τελική φάση της διοργάνωσης, φέρνοντας πιο κοντά την πλήρη διαμόρφωση των ομίλων.

Η Τουρκία πήρε το εισιτήριο επικρατώντας με 1-0 του Κοσόβου, επιστρέφοντας στα τελικά μετά από χρόνια απουσίας. Η Σουηδία, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, λύγισε την Πολωνία με 3-2 χάρη σε γκολ του Γκιόκερες στα τελευταία λεπτά.

Τα δύο τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Η Τσεχία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και επικράτησε με 3-1, ενώ η Βοσνία, έχοντας καλύτερη εικόνα απέναντι στην Ιταλία, κατάφερε επίσης να πάρει την πρόκριση από την «άσπρη βούλα».

Όσον αφορά τη σύνθεση των ομίλων, η κλήρωση του Δεκεμβρίου έχει ήδη καθορίσει τη δομή τους. Ακόμη και οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω playoffs γνωρίζουν σε ποιον όμιλο θα τοποθετηθούν, καθώς και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ωστόσο, απομένουν δύο εκκρεμότητες για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ της διοργάνωσης.

Αναλυτικά οι 12 Όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Τσεχία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Σουηδία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ / Βολιβία

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς