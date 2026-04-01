Ολοκληρώθηκαν τα ευρωπαϊκά playoffs για το Μουντιάλ 2026, με τέσσερις ομάδες να εξασφαλίζουν την παρουσία τους στην τελική φάση της διοργάνωσης, φέρνοντας πιο κοντά την πλήρη διαμόρφωση των ομίλων.
Η Τουρκία πήρε το εισιτήριο επικρατώντας με 1-0 του Κοσόβου, επιστρέφοντας στα τελικά μετά από χρόνια απουσίας. Η Σουηδία, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, λύγισε την Πολωνία με 3-2 χάρη σε γκολ του Γκιόκερες στα τελευταία λεπτά.
Τα δύο τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Η Τσεχία αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και επικράτησε με 3-1, ενώ η Βοσνία, έχοντας καλύτερη εικόνα απέναντι στην Ιταλία, κατάφερε επίσης να πάρει την πρόκριση από την «άσπρη βούλα».
Όσον αφορά τη σύνθεση των ομίλων, η κλήρωση του Δεκεμβρίου έχει ήδη καθορίσει τη δομή τους. Ακόμη και οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω playoffs γνωρίζουν σε ποιον όμιλο θα τοποθετηθούν, καθώς και τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Ωστόσο, απομένουν δύο εκκρεμότητες για να συμπληρωθεί πλήρως το παζλ της διοργάνωσης.
Αναλυτικά οι 12 Όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Τσεχία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Βοσνία και Ερζεγοβίνη
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Σουηδία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ / Βολιβία
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / Τζαμάικα
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς
- 1o Mονοπάτι
- Τελικός: Τζαμάικα – ΛΔ Κονγκό (31/3)
2ο Μονοπάτι
- Τελικός: Βολιβία – Ιράκ (31/3)