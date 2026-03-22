Μιλώντας στην εκπομπή Face 2 Face των ΝΕΩΝ και την Κατερίνα Παναγοπούλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μάς άνοιξε ένα παράθυρο για το τι συμβαίνει τα πρωινά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αποτελούν σταθερή διαχρονική αξία στην ενημέρωση του πρωθυπουργού, και ο ίδιος φροντίζει να την παρέχει στον Κ. Μητσοτάκη.

Μαζί με τα πρωτοσέλιδα συγκεντρώνει και την ειδησεογραφία από βασικά ενημερωτικά sites.

Ο Παύλος Μαρινάκης, αποκαλύπτει τη συμβουλή που έδωσε ο πρωθυπουργός όταν εξελέγη πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ αλλά και πώς ειδοποιήθηκε ότι θα αναλάβει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ερ. Η ημέρα ενός κυβερνητικού εκπροσώπου. Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί; Ποια η πρώτη κίνηση που κάνετε το πρωί; Βλέπετε First aid social Media.

Απ.Εξήμισι το πρωί. Το πρώτο πράγμα που κάνω; Ανοίγω το θερμοσίφωνα και να κάνω έναν καφέ μέχρι να ζεστάνει το νερό. Και εκεί διαβάζω τα πρωτοσέλιδα.

Ερ. Τα πρωτοσέλιδα είναι η πρώτη κίνηση του πρωθυπουργού.

Απ. Έτσι τα έχουμε μοιράσει τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια βασικά sites και να στείλουμε ενημερωτικά στα υπόλοιπα μέλη αυτό που λέμε πρωινός καφές και στο ζήτημα.

Ερ. Καταρχάς βάλτε μας λίγο μέσα στον πρωινό καφέ. Πόσα άτομα είστε στον πρωινό καφέ.

Απ. Τον πρωινό καφέ; Είμαστε αναλόγως την επικαιρότητα, γιατί κάποιες φορές συμμετέχουν και υπουργοί; Όχι. Κάποιες φορές συμμετέχουν σύμβουλοι για τα οικονομικά, για την εξωτερική πολιτική, αλλά είναι γύρω στα 10 με 12 άτομα κάθε πρωί, άρα πάω τον μικρό στον σταθμό.

Ερ. Και ποια είναι η πρώτη κίνηση; Ενημερώνεστε με τους συνεργάτες σας. Πηγαίνετε στον πρωινό καφέ. Ποια είναι η πρώτη διαδικασία;

Απ. Η πρώτη διαδικασία. Το πρωί στο γραφείο είναι η πρωινή σύσκεψη. Πρωινή σύσκεψη και μετά αναλόγως την ημέρα, τις Δευτέρες και τις Πέμπτες που έχουμε μπρίφινγκ από τις 9,5 περίπου. Πού τελειώνει ο πρωινός καφές στο Μαξίμου

Μέχρι τις 12:20 που φτάνω στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, στο υπουργείο δηλαδή όπου γίνεται το briefing, είμαι συνεχώς στα τηλέφωνα.

Κατ αρχάς, η πρώτη συμβουλή που μου έδωσε όταν ανέλαβα πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ εξελέγην και γραμματέας του κόμματος είναι να μην αφήσω ποτέ τη δουλειά μου.

Να συνεχίσω να δουλεύω. Τώρα που είμαι υφυπουργός. Είμαι σε αναστολή, αλλά όπως μου είχε πει και το βλέπω συνέχεια μπροστά μου, η πολιτική είναι ότι πιο εφήμερο υπάρχει. Η συμβουλή που μου έδωσε το 23 το θυμάμαι το Σάββατο.

Ερ. 23.

Απ. Το Σάββατο πριν τις εκλογές του Ιουνίου.

Ερ. Ναι, πριν τις εκλογές.

Απ. Μου ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα ανακοινώσω την κυβέρνηση.

Έτσι έγινε η ανακοίνωση στην Πειραιώς γιατί τότε δεν ήταν στο Μαξίμου.

Θα σας θυμίζω ότι ήταν οι δεύτερες εκλογές. Εγώ δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι με περιμένει.

Χάρηκα και μου λέει θα σου πω κάτι. Εγώ βάζω κυβερνητικό εκπρόσωπο εσένα, άρα θέλω να είσαι εσύ. Δεν θέλω να υποδυθείς έναν ρόλο. Θα μπεις στα παπούτσια του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά θα μιλάς όπως μιλάς μέχρι τώρα και δημόσιος και ιδιωτικός.