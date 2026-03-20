Ας είμαστε ειλικρινείς. Ο Παναθηναϊκός είχε ελπίδες πρόκρισης αλλά η Μπέτις αποδείχθηκε ισχυρός αντίπαλος για τα κυβικά του.

Κυρίως αποδείχθηκε πως για να περάσεις μια ισπανική ομάδα και να τη θέσεις νοκ άουτ στην έδρα της, πρέπει να κάνεις τα πάντα σωστά.

Και οι Πράσινοι του Ράφα Μπενίτεθ έδειξαν να κάνουν πολλά πράγματα λάθος. Ούτε γκολ σημείωσαν, ούτε κατάφεραν να διατηρηθεί το σκορ στο μηδέν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ενας ποδοσφαιριστής με ευρωπαϊκές παραστάσεις όπως είναι ο Πελίστρι, για μια ακόμη φορά δεν μπόρεσε να σημειώσει γκολ και να αξιοποιήσει την καλή κάθετη πάσα του Σάντσες μόλις στο 4’. Μετά ήρθε η κατάρρευση.

Η Μπέτις βρήκε γκολ στο 8’ όταν ο Λαφόν έδειξε να αιφνιδιάζεται και οι μπακ έμειναν …αγάλματα, ήρθε και το 2-0 πριν από το φινάλε του ημιχρόνου και ενώ ξανά έκανε σοβαρό λάθος ο γκολκίπερ, τέλος η υπόθεση-πρόκριση για το σύνολο του Μπενίτεθ.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν ακριβώς διαδικαστικό και θα μπορούσε να αφήσει περισσότερα σημάδια στους Πράσινους, αν το σκορ δεν έμενε στο 4-0.

Όχι πως αυτό δεν είναι βαρύ για μια ομάδα που έλεγε πως κυνηγά την πρόκριση, αλλά όταν διαμορφώθηκε, το ματς «άνοιξε» και οι Ισπανοί έβγαιναν ταχύτατα μπροστά και με τον Μανουέλ Πελεγκρίνι να δείχνει πως θέλει υψηλότερο σκορ κόντρα στον Μπενίτεθ!

Μετά τα τέσσερα ισπανικά γκολ ο Λαφόν έκανε κάποιες εξαιρετικές αποκρούσεις. Ηταν όμως πολύ αργά.

Τον τερματοφύλακά σου τον θέλεις να σε κρατήσει στα δύσκολα και όχι να γίνει ήρωας όταν τα πάντα έχουν κριθεί.

Αλλά από τα μετόπισθεν, μόνο ο Ινγκασον έδειξε έτοιμος για το ραντεβού, ο Κάτρης πρέπει να ωριμάσει μέσα από τα παιχνίδια, ενώ οι Καλάμπρια, Μπακασέτας, Σάντσες και Ταμπόρδα, δεν ενόχλησαν ποτέ τους Ισπανούς.

Μια σεζόν που οδεύει προς το φινάλε της και με τον Παναθηναϊκό να έχει αλλάξει δύο προπονητές, να σκέφτεται πώς και με ποιόν θα συνεχίσει, να κάνει μεταγραφές και να ξαναχτίζει το ρόστερ, να έχει χάσει το κύπελλο και βέβαια μπροστά του να υπάρχουν μόνο τα play offs.

Μπορεί, άραγε, αυτός ο στόχος να φέρει τη συσπείρωση που όλοι αναζητούν;