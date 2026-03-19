Η FIFA επέβαλλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον Πανσερραϊκό, μετά από προσφυγή πρώην ποδοσφαιριστή που αποχώρησε τον περασμένο χειμώνα.

Το «ban» αφορά τρεις μεταγραφικές περιόδους και ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η ομάδα δίνει τη μάχη της για παραμονή στη Stoiximan Super League. Η ποινή περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόστερ και υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση.

Η ΠΑΕ έχει πλέον περιορισμένο χρονικό διάστημα για να διευθετήσει το ζήτημα και να «σβήσει» την απαγόρευση, ώστε να μπορέσει να κινηθεί ελεύθερα κατά την ερχόμενη καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Σε αντίθετη περίπτωση, η ομάδα κινδυνεύει με σοβαρά προβλήματα στην οργάνωση του ρόστερ και τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.