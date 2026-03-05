«Σήμερα, το Ιράν διέπραξε τρομοκρατική ενέργεια κατά του εδάφους του Αζερμπαϊτζάν, κατά του κράτους του Αζερμπαϊτζάν. Το ιρανικό κράτος πυροδότησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν», δήλωσε ο Πρόεδρος Ιλχάμ Αλίγιεφ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Οι στόχοι της επίθεσης ήταν πολιτικές εγκαταστάσεις. Το κράτος του Αζερμπαϊτζάν καταδικάζει έντονα αυτή την άσχημη τρομοκρατική ενέργεια και όσοι τη διέπραξαν πρέπει να λογοδοτήσουν αμέσως. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στην αζερμπαϊτζανική πλευρά, πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη και όσοι διέπραξαν αυτή την τρομοκρατική ενέργεια πρέπει να θεωρηθούν ποινικά υπεύθυνοι», τόνισε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Αλίγιεφ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι το Μπακού δεν συμμετέχει και δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.