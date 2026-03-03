Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε δύσκολη θέση στη EuroLeague, μετά την ήττα από την Παρί στο ΟΑΚΑ, και προσπαθεί να ανακάμψει ώστε να διεκδικήσει αρχικά την είσοδο στην πρώτη εξάδα και στη συνέχεια το πλεονέκτημα έδρας.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει πλέον ρεκόρ 16-13 και έχει πέσει στην 10η θέση, μόλις 1,5 νίκη πάνω από τη Ντουμπάι (15-14). Το δύσκολο πρόγραμμα των «πράσινων» δυσχεραίνει την κατάσταση, καθώς οι αντίπαλοι που απομένουν έχουν συνολικό ρεκόρ 59,06%, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 55,17%.
Another Saturday.
Another EuroLeague Strength of Schedule post 🗞️
And here’s the headline:
Panathinaikos’ winning record (55.17%) is lower than that of their future opponents (59.06%). pic.twitter.com/NyCsNpmw6F
— 3StepsBasket (@3StepsBasket) February 28, 2026
Ιδιαίτερη σημασία έχει το ντέρμπι της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, το οποίο θα κρίνει πολλά βαθμολογικά και ψυχολογικά. Η ομάδα θα χρειαστεί υπέρβαση για να αποφύγει ακόμη και την απώλεια της 10άδας, κάτι που θα θεωρηθεί αποτυχία, ειδικά ενόψει του Final Four που θα διεξαχθεί φέτος στο ΟΑΚΑ.
Αντίθετα, ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι έχουν πιο ευνοϊκό πρόγραμμα, με ρεκόρ 64,29% και 51,72% αντίστοιχα, και φαίνεται να έχουν προβάδισμα για την είσοδο στην πρώτη τετράδα και τη μάχη της 10άδας, ενώ θετικά δείχνει και η Μακάμπι, που βρίσκεται δύο νίκες πίσω από τον Παναθηναϊκό.
Η βαθμολογία της Euroleague
Οι αγώνες που απομένουν στον Παναθηναϊκό
30η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3, 21:15)
31η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις (12/3, 21:30)
32η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3, 21:15)
33η αγωνιστική: Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3, 18:00)
34η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3, 21:15)
35η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 21:05)
36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)
37η αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)
38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:15)