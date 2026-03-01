Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδειξε ικανοποιημένος από την πρώτη εικόνα που παρουσίασε ο Άρης στα χέρια του κόντρα στον Παναθηναϊκό, δίχως να παραλείπει και τα της διαιτησίας που σημάδεψε τον αγώνα στη Λεωφόρο.

«Σήμερα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση στο επιθετικό κομμάτι. Να αλλάξουμε τα στατιστικά μας στην κατοχή της μπάλας. Δεχθήκαμε ένα… κρύο γκολ. Είναι δύσκολο να κυνηγάς.

Είχαμε δοκάρι και στο ημίχρονο αποφασίσαμε να ρισκάρουμε παραπάνω. Να βρούμε διαδρόμους. Πάλι όμως απο αδράνεια δεχθήκαμε το 2-0. Δεν το παρατήσαμε, μειώσαμε αλλά… Δεν μιλάω για διαιτησίες. Θέλω να ξαναδώ τις δύο φάσεις. Το 3-1 του ΠΑΟ και το πέναλτι που έγινε στον Αλφαρέλα, που ίσως να διαμόρφωσε άλλο αποτέλεσμα. Τα παιδιά προσπάθησαν ορθολογικά. Να αλλάξουμε νοοτροπία και πρέπει από το επόμενο ματς να επιστρέψουμε στις νίκες», δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός στο συνδρομητικό.