Ο Μιχάλης Γρηγορίου προχωρά σε σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο στα πρόσωπα όσο και στη φιλοσοφία της αρχικής ενδεκάδας του, στην πρώτη του παρουσία στον πάγκο του Άρη

Ο Έλληνας προπονητής επιλέγει να επαναφέρει τον Χάμζα Μεντίλ στο βασικό σχήμα, στο πλαίσιο τεσσάρων συνολικά αλλαγών που πραγματοποιεί. Μαζί του στην ενδεκάδα επιστρέφουν οι Αθανασιάδης, Χόνγκλα και Πέρεθ, ενώ ο Γκαρέ φεύγει από τα εξτρέμ και μετατοπίζεται στον άξονα

Η ενδεκάδα του ΑΡΗ: Αθανασιάδης – Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γκαρέ, Δώνης – Καντεβέρε.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Κουαμέ, Ρόουζ, Φρίντεκ, Τεχέρο, Βοριαζίδης, Αλφαρέλα, Κέρκεζ και Μπουσαΐντ.