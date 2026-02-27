Ο Θεόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε σήμερα στο Ρύσιο, τόσο για να παρακολουθήσει την προπόνηση του Άρη όσο και για να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Παράλληλα, ο διοικητικός ηγέτης της Άρης αξιοποίησε την παρουσία του για να απευθυνθεί στους ποδοσφαιριστές, με αφορμή και την άφιξη του Μιχάλη Γρηγορίου, στην οποία στάθηκε με ιδιαίτερη έμφαση.

«Είναι υποχρέωση όλων να αντιστρέψουμε την κατάσταση στις τελευταίες αγωνιστικές και για το λόγο αυτό αλλάξαμε προπονητή. Καλωσορίζουμε τον κ. Γρηγορίου και έχω τη βεβαιότητα ότι μαζί του θα δώστε τα πάντα για να γυρίσουμε το… κουμπί και να φτάσουμε στο στόχο μας», ήταν τα πρώτα του λόγια προς τους παίκτες.

Στη συνέχεια, έθεσε την ομάδα προ των ευθυνών της ενόψει της συνέχειας της σεζόν και του στόχου της 5ης θέσης: «Έχουμε το πιο ακριβό μπατζετ που είχε ο ΑΡΗΣ αλλά η πορεία μας είναι η χειρότερη . Δεν το περίμενα. Έχετε μεγάλη ποιότητα είστε παίκτες με παραστάσεις, αλλά δεν το βγάζετε μέχρι τώρα. Δώσατε δικαιώματα στον κόσμο να σας αμφισβητεί και να μην έρχεται στο γήπεδο. Έχετε ευθύνες γι αυτό. Έχουν δικαιολογημένα παράπονα και το αντέχω. Δείξτε όμως την πραγματική σας αξία. Προσωπικά σας πιστεύω θέλω να βλέπω πάθος από όλους και θέλω νίκες μέχρι το τέλος».