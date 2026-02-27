Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε τις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη.

Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε πριν τη σημερινή προπόνηση, αναφερόμενος στις πρώτες του μέρες στο κλαμπ όπως επίσης και στο ντέρμπι που έρχεται κόντρα στον Παναθηναϊκό.

«Πολύ σημαντική ευθύνη να είσαι στον Άρη. Θα πρέπει να φανούμε αντάξιοι στον ιστορικό κόσμο του Άρη και αστη βαριά φανέλα της ομάδας. Χωρίς να έχουμε την πολυτέλεια. Χωρίς να έχουμε δικαιολογία. Πρέπει άμεσα να βάλουμε τη δική μας φιλοσοφία, να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στα θέλω του Άρη από την Κυριακή κι ολας, και μέχρι το τέλος της χρονιάς να πάμε τον Άρη εκεί που πρέπει. Η ομάδα διαθέτει καλή οργάνωση, καλούς παίκτες με βαριά βιογραφικά», δήλωσε αρχικά ο 52χρονος τεχνικός και προσέθεσε ότι, «εισέπραξα ότι οι παίκτες χρειάζονται μπουστάρισμα. Αυτά τα παιδιά νιώθουν εγκλωβισμένα με τη βαθμολογική κατάσταση και την εικόνα. Αυτά δεν αρμόζουν στον Άρη. Αυτοί αναζητούν να βρουν τον εαυτό τους και να πάρουν ότι πρέπει ως ποδοσφαιριστές. Στόχος είναι η 5η θέση. Γι αυτό είμαστε εδώ. Να κυνηγήσουμε αυτό το στόχο».

Οσον αφορά το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, σημείωσε ότι, «θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τη χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού όπως και σε κάθε ελληνική ομάδα. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έρχεται με εξαιρετική ψυχολογία μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω τα παιδιά να είναι πειθαρχημένα».

Ο Γρηγορίου ρωτήθηκε και για τον κόσμο της ομάδας, στον οποίο έστειλε το δικό του μήνυμα… «Όχι μόνο στον κόσμο του Άρη και στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Είμαστε εδώ για να δώσουμε το 100%. Να πάρουμε από τα παιδιά το μάξιμουμ από αυτό που μπορούν να κάνουν. Ευελπιστώ αυτό το κλίμα να αλλάξει. Ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης του Άρη. Καταλαβαίνω το μούδιασμα και την απογοήτευση. Υπόσχομαι από σήμερα να κάνουμε το καλύτερον δυνατόν για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον Άρη σε αυτό που αρμόζει στην ιστορία της ομάδας».