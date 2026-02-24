Την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησε ο Μιχάλης Γρηγορίου το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο Ελληνας τεχνικός βρέθηκε από νωρίς στις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Ρύσιο, είχε μία πρώτη γνωριμία με τα στελέχη του κλαμπ και πριν την προπόνηση μίλησε στους ποδοσφαιριστές.

Οπως είναι φυσιολογικό, το πρώτο στοίχημα του Γρηγορίου είναι να αλλάξει το κλίμα και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν τα λόγια του. «Αυτό που βλέπω στη βαθμολογία είναι άδικο για εσάς, για την ποιότητά σας. Πρέπει και μπορούμε να κατακτήσουμε την 5η θέση. Σαφώς και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος, αλλά πιστεύω σε εσάς. Έχετε πολλή ποιότητα και μπορείτε να αντιστρέψετε την κατάσταση», ήταν μερικά από τα λόγια του 52χρονου, ο οποίος παράλληλα είχε τετ α τετ με αρκετούς από τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

Ο Γρηγορίου θα συνεχίσει αύριο τις συζητήσεις του με το έμψυχο υλικό της ομάδας, έχοντας παράλληλα και την προετοιμασία για το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (01/03) κόντρα στον Παναθηναϊκό.