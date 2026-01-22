Ανακοίνωση…ξεκαθαρίσματος και παράλληλα μήνυμα συσπείρωσης από τον Ερασιτέχνη Άρη, με αφορμή τα διοικητικά της ΠΑΕ και μετά από συνάντηση με εκπροσώπους των συνδέσμων.

Ο Ερασιτέχνης ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος επενδυτής για το ποδοσφαιρικό τμήμα, καλώντας παράλληλα όλο τον κόσμο να στηρίξει τα τμήματα του συλλόγου, δίχως απαξίωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

«Έπειτα από τη συνάντηση ενημέρωσης με τους εκπροσώπους των Συνδέσμων, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θέλει να πληροφορήσει τους φίλους του σχετικά με όσα ισχύουν για την ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με διοικητικές εξελίξεις, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ οφείλει να κάνει σαφές πως δεν υπάρχει προς το παρόν κανένας επενδυτής.

Ως εκ τούτου συμπεριφορές που απαξιώνουν τον Σύλλογο μόνο κακό κάνουν και δεν μπορούν να βοηθήσουν σε καμία περίπτωση προς αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε μαζικά τους φίλους του ΑΡΗ να σταθούν δίπλα στον Α.Σ. την ΠΑΕ και την ΚΑΕ ΑΡΗΣ και να στηρίξουν την προσπάθεια που γίνεται καθημερινά. Με συσπείρωση και μέσα σε κλίμα ενότητας οφείλουμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά».