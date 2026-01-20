Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, απάντησε στον Έλον Μασκ προσφέροντας του εισιτήριο με την ονομασία «Great Idiots seat sale» στην τιμή των 16,99 ευρώ για απλή μετάβαση χωρίς επιστροφή.

Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία προώθησε την προσφορά με χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, αφιερώνοντάς την σκωπτικά στον Έλον Μασκ.

Η αντιπαράθεση μεταξύ Ryanair και Έλον Μασκ συνεχίζεται με διαδικτυακή ένταση, με τη Ryanair να αξιοποιεί την επικοινωνιακή τακτική της σάτιρας.

Ryanair και Έλον Μασκ συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τη διαδικτυακή τους αντιπαράθεση, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας, Μάικλ Ο’ Λίρι, να απαντά με χιούμορ στον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX. Ο Ο’ Λίρι «σήκωσε το γάντι» που έριξε ο Μασκ, προσφέροντάς του ένα εισιτήριο για «ηλίθιους», στην προνομιακή τιμή των 16,99 ευρώ – απλή μετάβαση, χωρίς επιστροφή.

Η Ryanair ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα μια σατιρική ανακοίνωση για την έναρξη προσφοράς με τίτλο «Great Idiots seat sale», αφιερωμένη, όπως αναφέρει σκωπτικά, «ειδικά στον Έλον Μασκ». Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα σχολίων και κοινοποιήσεων, ενισχύοντας το viral momentum της κόντρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσφορά αφορά 100.000 θέσεις με τιμή 16,99 ευρώ για πτήσεις απλής μετάβασης και απευθύνεται σε «όλους τους “ηλίθιους” του X». Η εταιρεία, γνωστή για το αιχμηρό επικοινωνιακό της ύφος, σημειώνει ότι ο Ο’ Λίρι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Δουβλίνο σχετικά με τις επιθέσεις του Μασκ στη Ryanair.

«Ο Μασκ γνωρίζει ακόμη λιγότερα για τους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών εταιρειών απ’ όσα γνωρίζει για την αεροδυναμική των αεροσκαφών», αναφέρει ο Ο’ Λίρι, προσθέτοντας σκωπτικά: «Αγοράστε τώρα, πριν προλάβει να πάρει θέση ο Μασκ».

Πώς ξεκίνησε και κλιμακώθηκε η κόντρα Μασκ – Ryanair

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Έλον Μασκ εκνευρίστηκε από δηλώσεις του Ο’ Λίρι και απάντησε μέσω της πλατφόρμας X, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγοράς της Ryanair. Η ένταση πυροδοτήθηκε μετά την άρνηση του CEO της ιρλανδικής εταιρείας να εγκαταστήσει το δορυφορικό Wi-Fi της Starlink στα αεροσκάφη της Ryanair.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες αναρτήσεις του Μασκ στο X, μεταξύ των οποίων και μια διαδικτυακή «δημοσκόπηση» με το ερώτημα: «Μήπως να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το όνομά του είναι Ράιαν να την διευθύνει;».

Οι ειρωνείες συνεχίστηκαν, με χρήστες των social media να προτρέπουν τον Μασκ να προχωρήσει σε εξαγορά της εταιρείας και να εξοπλίσει τα αεροσκάφη της με Wi-Fi. Σε μία από τις αναρτήσεις του, ο δισεκατομμυριούχος σχολίασε κάτω από επίσημο μήνυμα της Ryanair: «Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;», προσθέτοντας ότι «θέλει πραγματικά να βάλει έναν Ryan επικεφαλής της Ryanair».

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ο’ Λίρι χαρακτήρισε τον Μασκ «ηλίθιο» σε podcast, επικρίνοντας το υψηλό κόστος της υπηρεσίας Starlink. Ο Μασκ απάντησε αποκαλώντας τον Ο’ Λίρι «εντελώς ηλίθιο» και ζήτησε δημόσια την απομάκρυνσή του από τη διοίκηση της Ryanair.

Η Ryanair Holdings plc είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περίπου το 70% των μετοχών της να ελέγχεται από θεσμικούς επενδυτές. Ο Μάικλ Ο’ Λίρι κατείχε έως το 2025 ποσοστό περίπου 4%, ενώ είχε πουλήσει μετοχές αξίας 21 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Για να αποκτήσει ο Έλον Μασκ την εταιρεία, θα απαιτούνταν εχθρική εξαγορά ή δημόσια πρόταση προς τους μετόχους — μια διαδικασία με υψηλό κόστος και σημαντικά ρυθμιστικά εμπόδια.