Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο χώρο εργοστασίου στην οδό Αγίου Αντωνίου στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στον χώρο υπάρχουν κυρίως απορρίμματα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους, ενώ δεν υπάρχει και κίνδυνος επέκτασης.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στο σημείο της πυρκαγιάς έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.