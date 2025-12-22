Ορατή αρχίζει να γίνεται η πρόοδος στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, καθώς το έργο περνά σε μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις του. Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σήμερα (22/12) ξεκίνησε επίσημα η τοποθέτηση των κερκίδων, ένα ορόσημο που αλλάζει πλήρως την εικόνα του εργοταξίου.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε η πρώτη κερκίδα, ενώ εντός της ίδιας ημέρας προβλέπεται να μπουν συνολικά 15, γεγονός που σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στην τελική του ευθεία ως προς τον βασικό «σκελετό» του σταδίου. Πλέον, το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού παύει να είναι απλώς ένα σχέδιο στα χαρτιά και αρχίζει να αποκτά μορφή που θυμίζει ολοκληρωμένο ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Τα έργα εξελίσσονται με ταχύτητα, ενώ τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που είχαν εμφανιστεί σε προηγούμενα στάδια φαίνεται πως έχουν ξεπεραστεί. Η πρόοδος που καταγράφεται δημιουργεί αισιοδοξία τόσο στις τάξεις του συλλόγου όσο και στον Δήμο Αθηναίων, καθώς το project μπαίνει σε φάση ορατής υλοποίησης.

«Μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό και την Αθήνα. Σήμερα μπήκε η πρώτη κερκίδα στο νέο γήπεδο και μέσα στην ημέρα τοποθετούνται συνολικά 15. Το έργο προχωρά δυναμικά και μας γεμίζει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε δυνατά!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας σε μήνυμα που έστειλε μέσω των social media.