Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον «να μην ανακατεύεται στην ευρωπαϊκή δημοκρατία». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε στην εκδήλωση POLITICO 28 στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η κυριαρχία των ψηφοφόρων είναι αδιαπραγμάτευτη.

«Όταν πρόκειται για εκλογές, δεν είναι δική μας δουλειά να αποφασίζουμε ποιος θα είναι ο ηγέτης μιας χώρας, αλλά του λαού της… Αυτή είναι η κυριαρχία των ψηφοφόρων και πρέπει να προστατευθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα προκαλώντας αντιδράσεις, η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε: «Κανείς άλλος δεν πρέπει να παρεμβαίνει, χωρίς καμία αμφιβολία».

Η στάση της Ευρώπης και η διατλαντική σχέση

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι είχε πάντα «πολύ καλή συνεργασία» με τους προέδρους των ΗΠΑ και «το ίδιο ισχύει και σήμερα». Ωστόσο, σημείωσε πως η Ευρώπη οφείλει να επικεντρωθεί στον εαυτό της, αποφεύγοντας τις συγκρίσεις με άλλους.

«Από τα βάθη της καρδιάς μου, είμαι πεπεισμένη υπέρμαχος της διατλαντικής σχέσης. Αλλά τι είναι πραγματικά σημαντικό; Να είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναγνωρίζουμε τη δύναμή μας και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις μπροστά μας», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει, καθώς αλλάζει και η ίδια η Ευρώπη. «Ας σταθούμε υπέρ μιας ενωμένης Ευρώπης. Αυτό είναι το καθήκον μας… να κοιτάζουμε τον εαυτό μας και να είμαστε περήφανοι γι’ αυτόν», κατέληξε.

Η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ

Η πρόσφατη στρατηγική της Ουάσιγκτον για την Ευρώπη υιοθετεί ρητορικές που θυμίζουν ακραίες πολιτικές δυνάμεις της ηπείρου. Κατηγορεί τους Ευρωπαίους για «καταπίεση της ελευθερίας του λόγου», για υπερρύθμιση και για αποτυχία να επιτρέψουν στην «πλειονότητα» να εκφράσει την επιθυμία της για ειρήνη με τη Ρωσία. Παράλληλα, κάνει λόγο για κίνδυνο πολιτιστικού αφανισμού της Γηραιάς Ηπείρου.

Με τα ακροδεξιά κόμματα να ενισχύονται ή να συμμετέχουν σε κυβερνητικούς συνασπισμούς σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ, το έγγραφο αναφέρει ότι «η αυξανόμενη επιρροή των πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων αποτελεί λόγο για αισιοδοξία». Όπως σημειώνει ο Guardian, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδιώξει στενότερους δεσμούς με εθνικιστικά κόμματα της Ευρώπης.

Αντίθετα, σύμφωνα με το CNN, η Ρωσία αντιμετωπίζεται με ασυνήθιστη επιείκεια, περιγραφόμενη ως χώρα με την οποία οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιδιώξουν «στρατηγική σταθερότητα». Η Ουάσιγκτον παρουσιάζεται όχι ως σύμμαχος της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ, αλλά ως «μεσολαβητής» που θα αποτρέψει μια ενδεχόμενη σύγκρουση Ευρώπης–Ρωσίας.

Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί βαθιά μετατόπιση, με τη Ρωσία να μην θεωρείται πλέον επιτιθέμενη δύναμη, αλλά ισότιμος συνομιλητής, ενώ η Ευρώπη εμφανίζεται ως ανώριμος διεθνής παράγοντας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία

Η κορύφωση αυτής της λογικής αποτυπώνεται στις αναφορές για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η προτεραιότητα, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι «η ταχεία παύση των εχθροπραξιών» και «η επιβίωση της Ουκρανίας ως βιώσιμου κράτους».

Οι διατυπώσεις αυτές υποδηλώνουν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να πιέσει το Κίεβο για παραχωρήσεις, ενώ παράλληλα αποδέχεται τη ρωσική απαίτηση να «τερματιστεί η αντίληψη του ΝΑΤΟ ως συνεχώς επεκτεινόμενης συμμαχίας».