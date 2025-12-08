Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έχει…μπόλικη -και δικαιολογημένη- κουβέντα για τη διαιτησία, μαζί όμως και με προβλήματα για τον Μανόλο Χιμένεθ

Πέραν του Μάρτιν Φρίντεκ ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ την τελευταία στιγμή, συναγερμός έχει σημάνει για τους Σωκράτη Διούδη και Νοά Φαντιγκά.

Ο έμπειρος κίπερ τραυματίστηκε λίγο πριν το φινάλε του ντέρμπι, ενώ ο Βέλγος αμυντικός υπέστη κάκωση στο γόνατο. Αυτό σημαίνει ότι αμφότεροι είναι αμφίβολοι για το ντέρμπι της επόμενης Κυριακής (14/12) με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την πρεμιέρα του 2ου γύρου.

Δεδομένη είναι η απουσία του Φαμπιάνο ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα στους προσαγωγούς και θα επανέλθει στις αρχές του νέου έτους.