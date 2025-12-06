Σε συνέχεια των όσων ήδη κατήγγειλαν από εχθές οι «κυανέρυθροι» για τη συμπεριφορά ανθρώπων της τουρκικής ομάδας απέναντι στους φιλάθλους τους, αντί να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι, δύο φίλαθλοι του Πανιωνίου οδηγήθηκαν σε Αστυνομικό Τμήμα!

Δύο φίλαθλοι του Πανιωνίου κρατήθηκαν με την αιτιολογία της άσεμνης χειρονομίας, ενώ οι οπαδοί της Μπεσίκτας είχαν κινηθεί απειλητικά προς το μέρος τους. Στους φιλάθλους αφαιρέθηκαν τα διαβατήρια και τα κινητά τους τηλέφωνα!

Η ΚΑΕ Πανιώνιος ενημερώθηκε ότι οι δύο οπαδοί θα δώσουν απλώς κατάθεση και θα μεταβούν σε νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρξε αστυνομική βία. Παρ’ όλα αυτά, το πρωί του Σαββάτου οι φίλαθλοι βρίσκονταν ακόμα στο νοσοκομείο.

Το ελληνικό Προξενείο και ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Παναγιώτης Ηλιάδης, παρακολουθούν την υπόθεση, ζητώντας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι φίλαθλοι να απελευθερωθούν και να λήξει το θέμα.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος σκοπεύει να προχωρήσει σε καταγγελία προς την Ευρωλίγκα για όσα συνέβησαν, ενισχύοντας την απόφασή της μετά το περιστατικό με τους δύο φιλάθλους.