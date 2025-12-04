Το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου που κρατείται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, ενός νεαρού αστυνομικού που σκοτώθηκε στη μάχη κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η αναμονή αυτή ακολουθεί την επιστροφή, την Τετάρτη, των λειψάνων ενός Ταϊλανδού εργάτη που είχε απαχθεί την ίδια ημέρα.

Η σορός του Σουντίσακ Ρινταλάκ, 43 ετών, παραδόθηκε στο Ισραήλ από ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις και ταυτοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό. Ο Ρινταλάκ εργαζόταν σε αγροτικές καλλιέργειες κοντά στη Γάζα και είχε απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Μετά την παράδοση των λειψάνων του, οι ισραηλινές αρχές δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν «άοκνα» τις προσπάθειες για την επιστροφή της σορού του τελευταίου ομήρου, του αστυνομικού Ραν Γκβιλί.

Συνολικά 251 άνθρωποι απήχθησαν από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023. Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το παλαιστινιακό κίνημα και οι σύμμαχοί του παρέδωσαν τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους στην αρχή της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου. Μέχρι σήμερα, έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ οι 27 από τις 28 σορούς των νεκρών ομήρων.

Ο Σουντίσακ Ρινταλάκ καταγόταν από την επαρχία Νονγκ Χάι της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης και εργαζόταν στο κιμπούτς Μπεέρι, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τις ισραηλινές αρχές τον Μάιο του 2024.

Το Φόρουμ των οικογενειών, η κύρια ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την επιστροφή των ομήρων, ανέφερε ότι «παρά την οδύνη, η επιστροφή αυτή προσφέρει κάποια ανακούφιση σε μια οικογένεια που έζησε περισσότερα από δύο χρόνια αβεβαιότητας και αγωνίας».

Σύμφωνα με το Φόρουμ, «ο Σουντίσακ εργαζόταν στη γεωργία για πολλά χρόνια πριν έρθει στο Ισραήλ το 2017, στο πλαίσιο προγράμματος αλλοδαπών εργαζομένων». Ήταν γνωστός και εκτιμητός στις φάρμες όπου εργαζόταν, κοντά στη Γάζα.

Ο τελευταίος όμηρος

Ο Ραν Γκβιλί, υπαξιωματικός της επίλεκτης μονάδας Γιασάμ της ισραηλινής αστυνομίας στην περιοχή Νεγκέβ, σκοτώθηκε την ημέρα της επίθεσης της Χαμάς, παραμονή των 25ων γενεθλίων του. Η μητέρα του, Ταλίκ Γκβίλι, έγραψε στο X: «Ο πρώτος που έφυγε, ο τελευταίος που θα επιστρέψει. Δεν θα τα παρατήσουμε μέχρι να γυρίσεις».

Την ημέρα της επίθεσης, ο νεαρός αστυνομικός βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, περιμένοντας χειρουργείο στον ώμο. Μόλις ενημερώθηκε για την επίθεση, πήρε το προσωπικό του όπλο και έσπευσε να βοηθήσει. Έπεσε νεκρός στη μάχη έξω από το κιμπούτς Αλουμίμ και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι «αποφασισμένο, αφοσιωμένο και εργάζεται άοκνα για να φέρει πίσω τον μαχητή και ήρωα λοχία Ραν Γκβίλι, ώστε να λάβει πρέπουσα εβραϊκή ταφή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της» και πως «δεν θα υπάρξουν συμβιβασμοί σε αυτό το ζήτημα».

Η εκεχειρία και τα επόμενα βήματα

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας προέβλεπε την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Η δεύτερη φάση, που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, περιλαμβάνει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη δημιουργία μεταβατικής αρχής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.