Τσουχτερό κρύο περιμένει τον Ολυμπιακό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στο γήπεδο της Αστάνα, καθώς ο χειμώνας στο Καζακστάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται τρεις νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που απομένουν στη League Phase του Champions League μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, για να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στα νοκ-άουτ.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να περάσει από δύο δύσκολες έδρες —της Καϊράτ και του Άγιαξ— και να επικρατήσει της Λεβερκούζεν στο Φάληρο. Το πρώτο από αυτά τα «τεστ» έρχεται στις 9 Δεκεμβρίου, σε συνθήκες που θα δοκιμάσουν όχι μόνο την αγωνιστική, αλλά και τη σωματική αντοχή των Πειραιωτών.

Οι προβλέψεις για την ερχόμενη Τρίτη δείχνουν θερμοκρασίες έως –21°C, με πιθανότητα χιονόπτωσης, συνθήκες γνώριμες μεν στους ανθρώπους της Καϊράτ, αλλά όχι στον Ολυμπιακό. Παρά το πολικό ψύχος, ένα θετικό στοιχείο είναι ότι το στάδιο διαθέτει κλειστή οροφή και τεχνητό χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, εγκεκριμένο από τη FIFA και κατάλληλο για τόσο ακραίες θερμοκρασίες.