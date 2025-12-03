Όλος ο κόσμος αρχίζει να μπαίνει σε γιορτινή διάθεση! Η Μελάνια Τραμπ ανοίγει διάπλατα τον Λευκό Οίκο και παρουσιάζει τις λαμπερές, στολισμένες αίθουσές του, που λάμπουν από φως και χρώμα.

Με μεράκι και δημιουργικότητα, 150 εθελοντές στόλισαν συνολικά 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα στην προεδρική κατοικία, χρησιμοποιώντας αμέτρητα φωτάκια και περισσότερα από δυόμισι χιλιάδες αστέρια.

Το φετινό μήνυμα της Μελάνια προς τους Αμερικανούς είναι πως «το σπίτι είναι εκεί που βρίσκεται η καρδιά σου».

«Αυτά τα Χριστούγεννα ας γιορτάσουμε την αγάπη που έχουμε μέσα μας και ας την μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας».

Ο στολισμός περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776 και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Βρετανία

Ο μικρός Σάμιουελ ανάβει τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Ντάουνινγκ Στριτ, κάτι που παραδοσιακά κάνει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

«Ο Σάμιουελ είναι 14 ετών και ασχολείται εθελοντικά με την συλλογή σκουπιδιών. Ενθαρρύνει κι άλλους ανθρώπους και έχει θέσει τον δικό του στόχο ο οποίος είναι 100 σκουπίδια σε 100 ημέρες».

Μία παιδική χορωδία σκόρπισε χαρά και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Περού

Δεκάδες ψαράδες φορούν την στολή του Άγιου Βασίλη και μετατρέπουν τις παραδοσιακές τους βάρκες σε χριστουγεννιάτικα έλκηθρα.

Οι ψαράδες άφησαν για λίγο την καθημερινότητά τους και έκαναν βόλτες τα παιδιά στην θάλασσα.