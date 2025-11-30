Ο Άρης δεν χάνει χρόνο και ξεκινά σήμερα την προετοιμασία για το ντέρμπι του Κυπέλλου την ερχόμενη Τετάρτη (03/12) απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ρεπό… φυσικά και δεν υπάρχει, με την ομάδα να προπονείται σήμερα κανονικά και τον Μανόλο Χιμένεθ να περιμένει τα νεότερα από το μέτωπο των τραυματιών.

Νέο πρόβλημα είναι ο Ούρος Ράτσιτς. Ο Σέρβος μέσος αποχώρησε λίγο πριν τη λήξη του χθεσινού αγώνα με πρόβλημα στον τένοντα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σχετικά με την κατάστασή του.

Παράλληλα, ο Χιμένεθ περιμένει τα νεότερα για τους Γένσεν και Μεντίλ, οι οποίοι έμειναν εκτός στο χθεσινό παιχνίδι, καθώς και για την κατάσταση του Σίστο. Ο τελευταίος είχε κάποιες ενοχλήσεις και για αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Ο Γένσεν έχει αρκετές πιθανότητες να επανέλθει στα πλάνα του προπονητή, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο Μεντίλ, ο οποίος κρίθηκε ανέτοιμος και δεν αγωνίστηκε χθες.