Τρεις αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Κηφισιά και Θεσσαλονίκη, περιλάμβανε το… πρώτο πιάτο στη 12η αγωνιστική της Super League.
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας στο «Κλεάνθης Βικελίδης» της ΑΕΛ Novibet με 2-1. Έτσι οι Θεσσαλονικείς ανέβηκαν στους 16 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι Θεσσαλοί έμειναν προτελευταίοι με μόλις 7 βαθμούς.
Στην αναμέτρηση που διεξήχθη την ίδια ώρα, η Κηφισιά έκανε επίδειξη δύναμης στον Πανσερραϊκό τον οποίο και διέλυσε με 3-0. Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο έφτασε πλέον τους 15 πόντους και την 8η θέση, με τους Σερραίους να είναι τελευταίοι με 5 βαθμούς.
Τέλος, στο πρώτο χρονικά ματς, ο Βόλος πήρε πολύ σημαντικό διπλό στην έδρα του ΟΦΗ με 1-0. Οι φιλοξενούμενοι είναι πια στην 5η θέση με 21 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 9 βαθμούς και την 11η θέση του πίνακα.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ-Βόλος 0-1
Άρης-ΑΕΛ Novibet 2-1
Κηφισιά-Πανσερραϊκός 3-0
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (13η):
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
Ολυμπιακός-ΟΦΗ 17:00
Βόλος-Κηφισιά 20:30
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00
ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00
ΠΑΟΚ-Άρης 19:30
ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00