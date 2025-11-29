Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο ή αλλιώς… 70 μέρες δρόμος για τον Αρη ώστε να επιστρέψει ξανά τις νίκες. Και δεν θα γινόταν να το κάνει εύκολα.

Ένα απίστευτο φινάλε στο «Κλεάνθης Βικελίδης με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και τον Ντούντου να λυτρώνει τους γηπεδούχους που χαμογέλασαν ξανά με το τελικό 2-1, μετά τις 20 Σεπτεμβρίου και το 0-1 επί της Κηφισιάς.

Από το 27′ ο Μορόν έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους και μετά την κόκκινη του Γκαράτε στο 46′ όλα έμοαιζαν αρκετά πιο εύκολα. Στις καθυστερήσεις, όμως, το ανύπαρκτο πέναλτι του Πασά… πάγωσε το “Βικελίδης”, μέχρι που ο Ντούντου λύτρωσε τον ΑΡΗ στην τελευταία φάση για το τελικό 2-1.

Ο αγώνας

Οι αλλαγές του Χιμένεθ προέκυψαν κυρίως από ανάγκη, ξεκινώντας από την αμυντική γραμμή. Ο Ρόουζ κλήθηκε να καλύψει το κενό του τραυματία Σούντμπεργκ στο κέντρο της άμυνας, πλαισιώνοντας τον Άλβαρο. Τεχέρο και Φαντιγκά παρέμειναν στα άκρα, ενώ ο Διούδης βρέθηκε κανονικά κάτω από τα δοκάρια. Στον άξονα ο Μορουτσάν τοποθετήθηκε μπροστά από τους Γαλανόπουλο και Ράτσιτς, με τους Πέρεθ και Γιαννιώτα να κινούνται στα πλάγια και τον Μορόν ως μοναδικό προωθημένο.

Ο Στέλιος Μαλεζάς πραγματοποίησε τρεις παρεμβάσεις στο αρχικό σχήμα, διατηρώντας την τριάδα πίσω αλλά ανανεώνοντας την κεντρική γραμμή. Με τον Πέρες τιμωρημένο και τον Ατανάσοφ να μένει εκτός αρχικής ενδεκάδας, οι Αντράντα και Στάιικος πήραν ρόλο στον άξονα, ενώ οι Αποστολάκης και Ουατάρα ανέλαβαν τα φουλ μπακ.

Απαράλλαχτη έμεινε η τριάδα Παντελάκη, Τσάκρα και Φερίγκρα μπροστά από τον Μελίσσα. Στα άκρα της επίθεσης ο Μούργος αντικατέστησε τον Χατζηστραβό, πλαισιώνοντας τον Γκαράτε. Στην κορυφή βρέθηκε ο Τούπτα.

Ο Άρης έδειξε από νωρίς ότι θέλει να παίξει από τη δεξιά πλευρά με κύριο εκφραστή τον Πέρεθ, ο οποίος έβρισκε χώρους και δημιουργούσε συνεχώς κινδύνους. Στο 6’ ο Μελίσσας απέκρουσε δύσκολα την πρώτη του προσπάθεια, ενώ οι φάσεις των Ράτσιτς–Ρόουζ (15’) και Μορόν (18’) έδειξαν πως οι «κιτρινόμαυροι» είχαν τον έλεγχο.

Ο Πέρεθ δοκίμασε ξανά το πόδι του στο 24’, με το σουτ να περνάει λίγο άουτ, όμως στο 32’ η ενέργειά του αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Μελίσσας σταμάτησε το σουτ, αλλά ο Μορόν εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ και με εύκολο τελείωμα έκανε το 1-0.

Ο Άρης είχε καλή κυκλοφορία και σταθερότητα στο μεσαίο τρίτο, περιορίζοντας τις προσπάθειες της ΑΕΛ, η οποία έκανε την πρώτη της τελική στο 32’. Στο 43’ όμως οι φιλοξενούμενοι έστειλαν… μήνυμα, όταν ο Τούπτα βρήκε δίχτυα με ωραίο τελείωμα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οριακό οφσάιντ. Στη φάση αυτή εκτέθηκε ο Φαντιγκά, καθώς άφησε χώρο να βγει η σέντρα που οδήγησε στη φάση.

Η ΑΕΛ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να κυνηγήσει την ισοφάριση, όμως τα σχέδιά της ανατράπηκαν μέσα σε λίγες στιγμές. Σε εναέρια διεκδίκηση ο Γκαράτε χτύπησε άτσαλα τον Άλβαρο, είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα, γεγονός που έκανε το έργο του Άρη σαφώς πιο εύκολο. Ετσι φαινόταν τουλάχιστον…

Παρότι ο Άρης είχε αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν «κλείδωσε» το παιχνίδι και επέτρεψε στην ΑΕΛ να παραμένει απειλητική. Στις καθυστερήσεις, ένα αμφιλεγόμενο —αν όχι ανύπαρκτο— πέναλτι που υπέδειξε ο Πολυχρόνης έδωσε τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να ισοφαρίσουν με τον Πασά. Μία παράβαση στην οποία ο Τούπτα πέφτει περισσότερο πάνω στον Φαντιγκά και κερδίζει την εσχάτη των ποινών. Εκεί που όλα έδειχναν ότι οι «κίτρινοι» θα χάσουν δύο βαθμούς, ο Ντούντου εμφανίστηκε στην τελευταία στιγμή και με δικό του γκολ έσωσε την κατάσταση, χαρίζοντας στον Άρη μια αγχώδη αλλά πολύτιμη νίκη.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης – Τεχέρο, Άλβαρο, Ρόουζ, Φαντιγικά – Ράτσιτς (87′ Νινγκ), Γαλανόπουλος- Πέρεθ, Μορουτσάν (71′ Παναγίδης), Γιαννιώτας (58′ Ντούντου) – Μορόν

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας – Παντελάκης (81′ Πασάς), Τσάκλα, Φερίγκρα – Αποστολάκης, Αντράντα ()81′ Φαϊζάλ), Στάικος (63′ Ατανάσοφ), Ουατάρα (63′ Δεληγιαννίδης) – Γκαράτε, Τούπτα, Μούργος (46′ Σουρλής)