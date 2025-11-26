Ο Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ είναι ο τελευταίος -χρονικά- παίκτης του Άρη που μπαίνει στο φετινό…φορτωμένο ιατρικό δελτίο της ομάδας.

Ο Σουηδός τέθηκε νοκ-άουτ με θλάση για τον επόμενο μήνα και αυξάνει σε σοκαριστικό σημείο τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που έχουν απουσιάσει φέτος εξαιτίας τραυματισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σκανδιναβός είναι ο 18ος ποδοσφαιριστής που θα απουσιάσει φέτος εξαιτίας τραυματισμού. Οταν το ρόστερ απαρτίζεται από 31 ποδοσφαιριστές, μιλάμε σχεδόν για τα 2/3 της ομάδας τα οποία έχουν τεθεί νοκ-άουτ σε διαφορετικές περιόδους μέσα σε αυτό το τετράμηνο από το ξεκίνημα της σεζόν στα τέλη Ιουλίου.

Οι… εξέχουσες περιπτώσεις και τα μικροπροβλήματα

Στη λίστα αυτή υπάρχει μία κατηγορία παικτών που ξεχωρίζει εξαιτίας των μεγάλων διαστημάτων της απουσίας τους. Πρώτος και καλύτερος ο Κάρλες Πέρεθ. Ο Ισπανός έμεινε έξω δύο εβδομάδες το καλοκαίρι επειδή τον δάγκωσε σκύλος στα γεννητικά όργανα, μαζί με ακόμα δύο μήνες μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο στις 30 Αυγούστου.

Δεύτερη περίπτωση εκείνη του Τάσου Δώνη ο οποίος έχει τραυματιστεί τρεις φορές (!) από το καλοκαίρι, έχοντας προλάβει να παίξει μόλις σε τρία παιχνίδια. Την τριάδα κλείνει ο Τίνο Καντεβέρε με επίσης τρεις τραυματισμούς και τον τελευταίο στον μηνίσκο να τον έχει έξω τον τελευταίο μήνα.

Ο Φρέντρικ Γένσεν έχει απουσιάσει περίπου 1,5 μήνα με δύο τραυματισμούς. Έναν μήνα έχει λείψει και ο Αλφαρέλα που τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση τον περασμένο Σεπτέμβριο, χάνοντας ακόμα δύο μετά τη ζημιά που υπέστη κόντρα στην ΑΕΚ. Φαμπιάνο και Μεντίλ έχουν απουσιάσει για έναν μήνα.

Από εκεί και πέρα πρόκειται για μικροπροβλήματα όπως αυτά των Διούδη, Ντούντου, Παναγίδη μεταξύ άλλων, τα οποία δεν επηρέασαν τόσο τον Μαρίνο Ουζουνίδη και κυρίως τον Μανόλο Χιμένεθ που διανύει τον τρίτο του μήνα στην ομάδα και κλήθηκε σε διαφορετικούς περιόδους να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα.