Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις αρμόδιες αρχές, τέτοιος κίνδυνος δεν υφίσταται και η παραχώρηση παραμένει απολύτως ισχυρή.

Μετά από επίσημη αίτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς την Κτηματική Υπηρεσία, οι αρμόδιοι φορείς εξέτασαν τον πλήρη φάκελο και τα συνοδευτικά έγγραφα. Από την αξιολόγηση προέκυψε πως ο ΠΑΟΚ τηρεί στο ακέραιο τον σκοπό για τον οποίο του παραχωρήθηκε η συγκεκριμένη έκταση, γεγονός που αυτομάτως αποκλείει τη δυνατότητα ενεργοποίησης οποιασδήποτε διαδικασίας ανάκλησης.

Οι αρχές διαπιστώνουν ότι ο σύλλογος έχει προχωρήσει με συνέπεια και συστηματικά στις ενέργειες που απαιτούνται για το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας. Ήδη έχουν υλοποιηθεί, σε μεγάλο ποσοστό, κρίσιμες και εξειδικευμένες μελέτες, πολλές από τις οποίες ήταν ιδιαίτερα κοστοβόρες και απαιτούσαν προσεκτικό σχεδιασμό και υψηλή τεχνική κατάρτιση. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει, σύμφωνα με τη διοίκηση, ότι ο παραχωρησιούχος έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια και έχει προχωρήσει όλα τα απαραίτητα στάδια, όπως προβλέπει το πλαίσιο της παραχώρησης.

Με βάση όλα τα παραπάνω, τονίζεται με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ανακληθεί η παραχώρηση της έκτασης. Αντιθέτως, επιβεβαιώνεται πως ο σκοπός της παραχώρησης εκπληρώνεται πλήρως, γεγονός που λειτουργεί καθησυχαστικά για την πορεία του μεγάλου σχεδίου της Νέας Τούμπας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προσθέτει ακόμη ένα «κομμάτι» στη σταθεροποίηση του πλάνου του ΠΑΟΚ και δημιουργεί ένα περιβάλλον ασφάλειας γύρω από το κορυφαίο έργο που θα αλλάξει το μέλλον του συλλόγου και της Τούμπας για τις επόμενες δεκαετίες.